Collecte de canettes pour une bonne cause

Les étudiants athlètes de l’équipe masculine de soccer de l’UQTR lancent la première édition de la collecte de cannettes et de bouteilles de plastique dans le stationnement du Métro Plus des Forges. Par ces deux journées de collectes, les 10 et 11 avril prochains, ils souhaitent amasser des fonds pour soutenir la mission du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières (CPSTR).

Les Patriotes de l’UQTR participent à la guignolée de l’organisme depuis plusieurs années déjà.

«Avec la pandémie, il n’y a pas eu de collecte dans les rues. On sait que les besoins sont tellement importants surtout chez les jeunes. Pour nous, il était important de contribuer quand même et c’est pour cela que nous avons décidé de mettre en place cette initiative qui pourra se répéter au fil des ans. Nous remercions Metro plus de rendre disponible son stationnement pour l’événement. Avec l’arrivée des belles températures, on souhaite que la population réponde à l’appel», a lancé Pierre-Alexandre Boisvert, entraîneur adjoint des Patriotes soccer masculin.

«Nous remercions les Patriotes pour cette généreuse initiative. Ils sont un modèle pour les jeunes et particulièrement pour ceux que nous suivons au Centre», a pour sa part commenté Yvana Labouba, directrice du développement du CPSTR.

Rappelons que les étudiants-athlètes doivent s’impliquer dans leur communauté tout au long de leur cursus puisque ça fait partie intégrante de leur programme. Ils participent d’ailleurs à diverses activités sociales comme, entre autres, le don de plasma, le bénévolat à l’organisme Point de rue, leur présence au club des petits déjeuners et une partie de soccer avec le soccer adapté.