Collecte de canettes et bouteilles consignées pour une bonne cause

Vos canettes et bouteilles consignées s’accumulent? Il sera possible d’apporter, tous les samedis de mai, canettes et bouteilles consignées vides en guise de don au IGA Extra Thibeau (secteur Cap-de-la-Madeleine) dans le cadre de La collecte solidaire IGA.

La totalité des recettes sera remise à la Fondation Normandin qui redonne à plusieurs organismes de la région.

La collecte se fera sur le terrain adjacent du IGA Extra Thibeau les 9, 16, 23 et 30 mai de 10h à 15h.

Des mesures de distanciation sociale seront mises en place pour assurer la sécurité de tous. Afin d’assurer leur sécurité et celle des clients, les marchands IGA demandent aux clients de mettre tous leurs contenants consignés dans le coffre de leur véhicule et d’ouvrir celui-ci ou les sortir, selon le fonctionnement prévu au lieu de collecte, lorsqu’un bénévole ou un employé sera prêt à récolter les contenants en toute sécurité.