Colisée: un premier coup d’œil pour des associations de sport mineur

Des membres de l’Association de hockey mineur du Cap-de-la-Madeleine, du Club de patinage artistique Cendrillon et du Club de ringuette de Trois-Rivières ont eu l’occasion de visiter le nouveau colisée en construction au District 55.

La Ville de Trois-Rivières présente cette visite dans une courte vidéo diffusée plus tôt aujourd’hui sur sa page Facebook.

«Ça a été bien pensé. Ce sera un bel attrait pour la ville. Ce sont de belles installations qui vont profiter pour nos jeunes. On se sent comme dans un mini Centre Bell. Le tableau géant est incroyable, on voit bien de partout dans les gradins, il y a la bande lumineuse autour de la glace… Ce sera le 50e anniversaire du tournoi pee-wee. Je sens vraiment qu’on va prendre notre envol», lance Danny Scarpino, de l’Association de hockey mineur du Cap-de-la-Madeleine.

Les organisations ont pu jeter un œil aux glaces, aux vestiaires et aux divers aménagements.

«Ça fait longtemps qu’on avait hâte de voir l’intérieur, souligne Marie-Pier Bouchard, du Club de ringuette de Trois-Rivières. On était fébrile. On est supposé être sur la petite glace parce qu’il y a moins de places assises, mais on n’a pas l’impression du tout d’être sur une petite glace! Il y a beaucoup de choses ici qui vont faciliter notre vie au quotidien.»

Pour Isabelle Gélinas, du Club de patinage artistique Cendrillon, cette infrastructure donnera une chance aux jeunes de s’épanouir dans leur sport. «On a dû gérer la crise, évidemment. Ça fait un beau baume sur le cœur de voir ça aujourd’hui. C’est impressionnant», dit-elle.

Pour voir la vidéo : https://www.facebook.com/villetroisrivieres/videos/496538934830740