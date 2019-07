Colisée: des nouvelles bandes au coût de 541 000$

En raison des nouvelles normes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en ce qui concerne les bandes, la Ville de Trois-Rivières doit apporter des changements aux bandes du futur Colisée de Trois-Rivières au coût de 541 000$.

Le changement de bandes pour la glace no 1 et une modification pour une fenêtre coulissante sont inclus dans ce montant.

Le maire Jean Lamarche affirme que cela ne signifie pas nécessairement qu’une équipe de la LHJMQ s’installera au Colisée, mais que la Ville préfère garder toutes les portes ouvertes.

«C’est maintenant un standard. Contrairement aux autres amphithéâtres, on peut avoir ces bandes alors qu’on construit le Colisée. C’est un coût important, mais on nous dit qu’ailleurs, ça peut représenter beaucoup plus que ça. Ça pourra nous permettre, par exemple, d’accueillir des matchs d’exhibition. C’est une sorte de standard majeur aussi», soutient le maire.