Cogeco renouvelle son entente pour l’Amphithéâtre

La Corporation des Événements de Trois-Rivières et Cogeco renouvelle leur partenariat, de sorte que l’Amphithéâtre continuera de porter le nom de Cogeco pour les cinq prochaines années.

«L’Amphithéâtre Cogeco est devenu un incontournable dans l’espace culturel québécois et nous sommes très fiers de pouvoir continuer de contribuer à son succès, indique Marie-Hélène Labrie, première vice-présidente et chef des Affaires publiques et des communications. Ce partenariat représente pour nous l’occasion idéale de renforcer notre contribution à l’essor culturel et économique de la communauté qui nous a vu naître.»

Depuis 2015, la Corporation des Évènements de Trois-Rivières et Cogeco unissent leur expertise afin d’assurer le rayonnement des activités de l’Amphithéâtre Cogeco. Au terme des cinq premières années d’opération, ce sont 183 spectacles qui ont été présentés en saison estivale, représentant ainsi plus d’un demi-million de spectateurs, soit 518 000 entrées.