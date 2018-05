Code de la sécurité routière: une réforme qui touche les cyclistes

Crédit photo : Photo archives

SÉCURITÉ. Le gouvernement du Québec a récemment adopté une réforme du code de la sécurité routière. Plusieurs modifications qui y ont été apportées concernent les cyclistes. En voici un aperçu.

La fin du cellulaire au guidon!

Il sera dorénavant interdit d’utiliser un cellulaire au guidon de son vélo. La seule exception est lorsque l’appareil électronique est installé sur un support, pour des appels main-libre ou la navigation routière. Les amendes varieront entre 80 et 100$. Notons que les écouteurs de toutes sortes ne seront pas tolérés non plus.

Entrée en vigueur: 30 juin

***

Création de «vélorues»

Les municipalités pourront maintenant créer des vélorues, soit des rues favorisant la circulation des cyclistes. Ces vélorues permettraient aussi aux cyclistes de circuler côte-à-côte et la vitesse maximale pour les véhicules serait limitée à 30 km/h.

Entrée en vigueur: 18 mai

***

Hausse des contraventions

La réforme du code de la sécurité routière signe la fin des points d’inaptitude pour les infractions à vélo. Toutefois, le montant de toutes les infractions augmente.

Entrée en vigueur: 18 mai

***

Traverser aux feux pour piétons

Les cyclistes auront la permission de traverser les intersections grâce au feu piéton. Ils devront avant tout s’immobiliser à l’intersection comme à tout arrêt. Évidemment, la priorité sera d’abord accordée aux piétons. Vélo Québec estime que cette nouvelle mesure permettra aux cyclistes de se rendre visibles en quittant l’intersection avant les autres véhicules.

Entrée en vigueur: printemps 2019

