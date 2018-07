Cocktail sportif : Marie-Claude Thériault championne!

Marie-Claude Thériault championne!

Marie-Claude Thériault a remporté la 43e édition de la Classique PIF avec une équipe américaine dans un championnat de classe Open. Il s’agit d’un très bel exploit d’une fille de la région qui travaille très fort. «Elle est un très beau modèle pour les filles de la région et elle a travaillé fort pour être là» Elle est passée tout près du titre de joueur le plus utile du tournoi qui regroupait les meilleurs joueurs de balle lente de l’Ontario, du nord des États-Unis et du Québec.

Les Estacades Royals remporte le titre

L’équipe de baseball les Estacades Royals du Cap-de-la-Madeleine ont emporté le titre dans la catégorie Moustique A au Tournoi de Saint-Etienne-des-Grès. «Félicitations à toute l’équipe!» – Véronique Pothier. Alexandre Hardy, Benjamin Dubé, Jason Brouillette, Romain Vallerand, Simon Harvey, Cédrik Marchand, Jacob Tailly. En bas: Thomas Tremblay, Liam Bisson, Zachary Trudel-Gagnon, Thomas Bouchard. Les entraîneurs Marc Bouchard, Éric Tailly, Martin Bisson et Dany Marchand.

Le jeune golfeur impressionne!

Les membres du Club Optimiste de Shawinigan-Sud, en collaboration avec l’Omnium de golf Gilles Bourassa, ont remis une bourse de 500$ à Jean-Philippe Parr, jeune golfeur junior de la région, lors du Tournoi de golf de la Fondation Claude Mongrain. Le boursier et membre du Club de Golf Ki-8-Eb de Trois-Rivières, âgé de 14 ans, pratique son sport favori depuis déjà huit ans. Parmi les récents exploits de ce jeune athlète, notons que l’hiver dernier en Floride, il s’est classé premier au Madison Greengolf et 3e à West Palm Beach. De plus en 2017, il s’est classé bon premier dans l’ordre du mérite Golf Québec dans la catégorie Bantam.

Neuf athlètes à Montréal

Pas moins de 24 pays ont pris part à une compétition internationale de judo présentée à Montréal. Les entraîneurs François Noël et Christian Gagné étaient très heureux que 9 athlètes du Club de judo Seikidôkan soient sélectionnés pour représenter le Canada. Alix Renaud Roy (Senior) a été chercher la médaille d’argent et dans les autres catégories, les athlètes de la région ont récolté un total de trois médailles de bronze pour le Canada grâce aux performances de Justin Tremblay (U18 -55KG), Éliot Beaulac (U16 -66kg) et William Gaudet (U16 -73kg). Il faut souligner aussi les performances de Mélyssa Cloutier (U18) et Nicolas Grandchamp (U21) qui se sont inclinés en finale de médaille de bronze. Jacob Landry, Philippe Pharand et Olivier Gobeil St-Amand complétaient la délégation de Trois-Rivières. À noter aussi la présence de Luc Briand, arbitre international.