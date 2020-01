Cocktail météo prévu dans la région

Des avertissements météorologiques sont actuellement en vigueur dans plusieurs régions du Québec, dont la Mauricie, pour la fin de semaine.

Selon les prévisions, un cocktail de pluie, grésil, pluie verglaçante, neige et vent touchera plusieurs régions du Québec. Ces conditions pourraient affecter les déplacements sur plusieurs des principaux axes routiers québécois.

Le ministère des Transports assurera les opérations d’entretien requises afin de limiter les conséquences des conditions hivernales sur les déplacements.

Tout au long des précipitations, les équipements nécessaires seront déployés sur le réseau routier afin d’appliquer les produits fondants ou abrasifs nécessaires. Par ailleurs, une surveillance accrue du réseau routier sera effectuée. Les usagers de la route devront faire preuve d’une grande prudence et adapter leur conduite en fonction des conditions routières.

De plus, les usagers devraient s’informer des conditions routières sur les différentes plateformes du Québec 511 (Web, application mobile, téléphone) et planifier leurs déplacements en conséquence. Ils peuvent également signaler au Ministère toute situation dangereuse ou inhabituelle en composant le 511.

De son côté, le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec rappelle quelques consignes de sécurité à mettre en place : prévoir le nécessaire à l’épicerie et à la pharmacie pour éviter de sortir lors des conditions de verglas, utiliser des dispositifs antidérapants comme des crampons et adapter sa conduite aux conditions routières, notamment en évitant les manœuvres brusques et en réduisant la vitesse.

En cas de panne d’électricité, le CIUSSS rappelle de ne jamais utiliser d’appareils fonctionnant au gaz, comme une cuisinière, une chaufferette de camping ou un barbecue, pour chauffer l’intérieur du domicile. Dans le cas de l’utilisation d’une génératrice, il importe de l’installer à l’extérieur de la maison ou du garage, le plus loin possible des fenêtres.