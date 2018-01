Cocktail météo: plusieurs écoles fermées

Le cocktail météo rendra les conditions routières difficiles aujourd’hui.

Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Du côté de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, les cours sont suspendus dans les écoles primaires et secondaires publiques. Les services de garde, le Centre d’éducation des adultes et le CFP Bel-Avenir et Qualitech sont ouverts. À noter que le personnel doit se présenter au travail.

Établissements privés

Le CMI, le Séminaire St-Joseph et l’école Val Marie sont également fermés.

Cégeps

Veuillez prendre note que les cours de la formation régulière ainsi que les cours de la formation continue et des services aux entreprises sont suspendus pour la journée au Cégep de Trois-Rivières. Le personnel n’est pas tenu de se présenter.

Le Collège Laflèche aussi a pris la décision de fermer ses portes pour la journée.

Du côté du Collège Shawinigan, toutes les activités prévues au Collège et au CEC La Tuque, autant les cours à la formation régulière, au Service de formation continue que les activités du Centre sportif, sont suspendues pour la journée et la soirée.