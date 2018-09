Coach Dumont complète sa formation

HOCKEY. Les Dragons du Collège Laflèche – hockey masculin – sont fin prêts à attaquer la nouvelle saison avec une équipe d’entraîneurs plus motivés que jamais. Vincent Dumont, entraîneur-chef en poste depuis janvier dernier, a complété son équipe au cours des dernières semaines, en plus d’embaucher deux entraîneurs adjoints.

Frédéric Lamy et Vincent Chouinard viendront donc l’épauler derrière le banc. Alain Piché agira quant à lui à titre de préposé à l’équipement. Lamy œuvrera à titre d’entraîneur adjoint responsable des défenseurs. Enseignant de formation, il cumule six ans d’expérience comme entraîneur-chef aux niveaux Pee-Wee AAA et Bantam AAA aux Estacades. L’an dernier, il travaillait avec les Patriotes de l’UQTR.

Pour sa part, Chouinard a été nommé entraîneur adjoint responsable des gardiens. Ancien joueur et diplômé du Collège Laflèche, il cumule sept ans d’expérience avec les gardiens aux niveaux Bantam AAA et Midget Espoir aux Estacades. Chouinard travaillait d’ailleurs avec les Estacades Midget Espoir l’an dernier. Du côté de Piché, il est en poste depuis 2015 avec les Dragons.

«Je suis content, car les entraîneurs adjoints et moi avons déjà travaillé ensemble. Nous partageons la même philosophie. Aussi, l’addition d’Alain Piché est un gros plus pour toute l’organisation et nous sommes très heureux de l’avoir avec nous», a commenté Vincent Dumont.

L’équipe est donc en place pour débuter la saison. Le premier match à domicile des Dragons se tiendra ce samedi 8 septembre, dès 14h15, à l’aréna Claude Mongrain. Ils affronteront les Lauréats de St-Hyacinthe.

Le coût des billets est de 5$ pour les adultes et de 2$ pour les étudiants. C’est gratuit pour les étudiants du Laflèche. (JC)