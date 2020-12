Coach Doucet de retour à la barre des Aigles Jr

Les Aigles Junior Élite ont annoncé le renouvellement de l’équipe d’entraîneurs pour la saison 2021. C’est donc dire que l’entraîneur-chef, Rémi Doucet, est de retour à la barre des Aigles, accompagné de ses adjoints Mike Lachance (également directeur-gérant,) Steeve Ager et Derek Marchand. Malgré une campagne mouvementée et soldée d’une élimination en quatre matchs au deuxième tour des séries éliminatoires face aux Diamants de Québec, les Aigles Jr se sont retrouvés en bonne posture dans le classement final. L’oiseau en chef, Rémi Doucet, a mené son équipe à la deuxième position de la Division Financière Sun Life avec 12 victoires et 9 défaites. Nommé entraîneur de l’année à quatre reprises dans la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ), il s’agit de l’entraîneur ayant obtenu le plus de victoires dans toute l’histoire des Aigles Jr. Mike Lachance et Steeve Ager, entraîneurs adjoints, sont reconnus pour leur implication auprès de l’organisation et de la communauté Mauricienne, possédant tous deux une grande expertise au niveau du développement des joueurs. Lachance chapeaute notamment le programme de développement des Aigles composé de huit équipes, du Moustique AA au Junior Élite. Ager est quant à lui un excellent formateur chez Baseball Québec et auprès des jeunes de la région. Derek Marchand, auparavant lanceur pour les Aigles Jr, reste également dans la famille en tant qu’instructeur des lanceurs. Lépine de retour au bercail Les Aigles Jr ont également nommé Matthieu Lépine à titre de gouverneur. L’ancien receveur revient à domicile afin de représenter l’organisation auprès de la LBJEQ. «Nous sommes très heureux d’avoir une aussi bonne équipe d’entraîneurs, avec à sa tête un leader et un gagnant, Rémi Doucet. Leur retour nous assure une stabilité au sein des Juniors et l’arrivée de Matthieu Lépine, une solidité. Comme plusieurs autres anciens joueurs, Matthieu est de retour parmi nous et c’est le fun que ça reste dans la bulle familiale!», a témoigné René Martin, directeur général des Aigles de Trois-Rivières.