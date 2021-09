Club Ping-O-Max: Trois athlètes au Championnat canadien

Plus de cinquante mois depuis le dernier Championnat canadien, c’est ce jeudi 30 septembre que débutera, à Laval (Québec), le tournoi annuel le plus important sur la scène nationale. Annulé à l’été 2020 en raison de la COVID-19, ledit tournoi se déroulera du 30 septembre au 3 octobre.

Trois athlètes du Club Ping-O-Max seront présents pour représenter le Québec, soit David Duval chez les « 13 ans et moins », Alexandre Desbiens chez les « 19 ans et moins », ainsi que Luc Sicard dans la catégorie « Hommes ». En plus de ces trois athlètes, Nicolas Sicard y sera à titre d’entraîneur de l’Équipe du Québec, tandis que Martin Marcotte agira à titre de gérant et entraîneur de l’Équipe du Québec.

Pour David Duval, étant à sa première année de deux d’éligibilité chez les 13 ans et moins, l’objectif est d’atteindre la ronde des 16 et de prendre de l’expérience dans ce type d’événement. Pour Alexandre Desbiens, l’objectif est de sortir du groupe de départ pour atteindre les seizièmes de finale. Pour la suite, tout dépendra du tirage au sort. Quant à lui, Luc Sicard a pour objectif d’atteindre les seizièmes de finale dans la catégorie « Hommes » qui est très relevée cette année. Rappelons que la majorité des participants n’ont pas eu la chance de jouer un match en tournoi depuis mars 2020.

