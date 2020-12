Club de Soccer de Trois-Rivières: Joe E. Landé succède à Shany Black

Le conseil d’administration du Club de Soccer de Trois-Rivières (CSTR), par le biais de son président Simon Therrien, a annoncé l’embauche de Joe E. Landé à titre de directeur technique. Monsieur Landé succède donc à Shany Black, qui était en poste depuis la fusion du club.

Étant aussi l’entraîneur-chef des Patriotes de l’UQTR depuis l’hiver 2018, Shany Black cumulait les exigences du niveau universitaire à celles du CSTR et c’est un projet d’études avancées qui a poussé sa réflexion. Au final, il restera néanmoins à titre d’entraîneur au club et en support à sa structure de développement.

Le nouvel arrivant au poste de directeur technique, monsieur Landé, débarque en Mauricie avec un curriculum vitae bien garni. Outre un parcours de joueur professionnel, on y retrouve de l’expérience en tant que directeur technique des clubs de Mascouche, Mont-Bruno et Varennes, ainsi que de l’ARS Lanaudière, connue comme étant une puissance au sein des associations régionales.

Il entrera en fonction au début de la nouvelle année.

Dans la foulée d’une restructuration, le CSTR a également confirmé la nomination de Sylvain Gervais au poste de directeur général. Actif comme entraîneur et membre du conseil d’administration au sein du CSTR depuis plus d’une quinzaine d’années, monsieur Gervais a parallèlement évolué au niveau professionnel dans les sphères de management et de gestion de projet. En prenant cette position au sein du club, il pourra rallier sa passion du soccer à ses compétences de gestion.