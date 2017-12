Le Club de KaratÃ© de Trois-RiviÃ¨res en mode inscriptions

INSCRIPTIONS. Le Club de Karaté de Trois-Rivières est en période d’inscription pour la session hiver 2018. Une demi-journée d’informations et d’inscriptions se tiendra le samedi 13 janvier.

Ladite journée se tiendra de 9h à 12h, à l’école Cardinal-Roy située au 4100 du boulevard des Forges, à Trois-Rivières (entrée rue Labadie).

Tous les cours débuteront la semaine suivante, soit celle du 15 janvier.

Invitation aux adultes, 18 ans et plus à découvrir gratuitement les différentes disciplines martiales enseignées au CKTR.

Karaté : 9h à 10h

Taî-Chi : 10h à 11h

Iaido : 11h à 12h

Pour toutes autres informations ou pour réserver à l’avance à, contacter Sylvain Berthiaume via le berthiaume_sylvain@videotron.ca ou encore le 819-373-4898.

Le CKTR offre les cours suivants :

Karaté Shotokan U9 (moins de 9 ans)

U13 (moins de 13 ans)

U17 (moins de 17 ans)

Adultes 18 ans et +

Karaté Shorin ryu Adultes 18 ans et +

Iaido Adultes 18 ans et +

Taï-Chi Adultes 18 ans et +

Quelques activités sont également offertes en cours de session dans chacune de nos activités :

17-18 février 2018 : Rencontre DNBK canadienne, Kingston.

Mars 2018, date à déterminer : Camp des Tigres pour les enfants;

Coupe des Tigres pour les adolescents et adultes.

Le saviez-vous ?

Le CKTR est un organisme à but non lucratif, accrédité par la ville de Trois-Rivières depuis 1986, membre de l’Union Shotokan Karaté-Do et de la DNBK.

Le Club de Karaté de Trois-Rivières offre des cours de Karaté, Taï-Chi et Iaido et bientôt de Kyudo, ainsi que de nombreuses activités tout au cours de l’année.

Pour mieux connaître le CKTR ainsi que suivre ses activités, consultez le site web www.cktr.ca. (JC)