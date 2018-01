CLSC de Sainte-Geneviève-de-Batiscan : nouveaux locaux, plus de patients

Crédit photo : Hebdo Journal - Audrey Leblanc

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN. Après plusieurs mois de travaux et un investissement de 3,3 millions de dollars, le CLSC de Sainte-Geneviève-de-Batiscan peut accueillir plus de patients et plus de professionnels.

Les travaux d’agrandissement et de rénovation de la bâtisse ont permis, entre autres, d’aménager cinq nouveaux bureaux de médecins, un bureau pour une infirmière GMF incluant une salle d’examen, une salle de traitement pour les cas stables, une salle dédiée aux injections intraveineuses, deux salles de triage et une salle d’attente distincte pour les personnes présentant des symptômes grippaux.

L’équipe multidisciplinaire du CLSC compte maintenant une vingtaine de professionnels de la santé, dont des médecins, des travailleurs sociaux, un kinésiologue et une infirmière clinicienne.