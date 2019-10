Cloutier-du-Rivage: Le CIUSSS rassure la population

Plus d’accessibilités, plus de services et une grande équipe de professionnels, c’est ce que promet le CIUSSS-MCQ à la nouvelle clinique de proximité Cloutier qui remplacera le service d’urgence. La clinique ouvrira ses portes le 21 octobre prochain et sera accessible 7 jours sur 7.

Karine Lampron, directrice adjointe de services de santé primaire au CIUSSS-MCQ, souhaite rassurer la population quant aux nouveaux services qui seront offerts prochainement. En effet, on estime que ce sont 18 500 plages horaires qui seront ouvertes annuellement pour les usagers.

Ce sont également 1500 patients orphelins du Cap-de-la-Madeleine déjà inscrits sur la liste d’attente du Guichet d’accès à un médecin de famille qui se verront attribuer un médecin de famille et qui seront pris graduellement en charge au cours des prochaines semaines.

Toutefois, trois postes de super-infirmières sont encore à pourvoir. «On n’est pas inquiets par rapport au fonctionnement, parce que d’ici ce temps-là, plusieurs infirmières praticiennes vont mettre l’épaule à la roue. Toutes nos plages sont comblées et il va y avoir des gens pour voir la clientèle tous les jours», rassure Mme Lampron.

Deux options de consultation seront offertes à la clientèle, soit en se présentant sur place afin d’obtenir une évaluation par une infirmière et être dirigé vers le bon professionnel, ou en prenant rendez-vous par téléphone au 819-370-2200, poste 0, et également par internet. Pour répondre aux besoins de santé, des intervenants tels que infirmière et infirmière praticienne spécialisée, travailleur social, kinésiologue, nutritionniste, inhalothérapeute et médecin de famille seront disponibles.

Une période de transition vers les nouveaux services se déroulera du 12 au 20 octobre, période durant laquelle les citoyens sont invités à consulter une ressource alternative, telle que leur médecin de famille ou Info-Santé (811). Cependant, des infirmières seront tout de même présentes sur place pour offrir les soins qu’elles sont en mesure d’octroyer ou pour orienter les usagers vers une autre ressource.

Mme Lampron souhaite rappeler que, outre la transformation de l’urgence, tous les autres services au Centre Cloutier demeurent inchangés. Ces services incluent ceux de radiologie, de prélèvements, de physiothérapie, de dermatologie, de spasticité, etc.

Les heures d’ouverture de la clinique seront du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, ainsi que le samedi, dimanche et les jours fériés de 8 h à 16 h.