Cliniques universitaires en santé: de nouveaux patients peuvent être acceptés

Certaines cliniques universitaires en santé de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), plus particulièrement celles dédiées à la podiatrie, la chiropratique ainsi que la kinésiologie et la thérapie du sport, offrent la possibilité de rendez-vous rapides vu la disponibilité des étudiants et de leurs superviseurs enseignants.

Les cliniques universitaires assurent un service professionnel et sécuritaire à la clientèle externe et offrent une alternative intéressante aux personnes cherchant à obtenir un rendez-vous rapidement.

La clientèle adulte ayant des troubles de la communication peut également obtenir un rendez-vous en orthophonie à la Clinique multidisciplinaire en santé.

En mode télépratique ou en présence, les cinq cliniques universitaires en santé de l’UQTR accueillent des patients aux besoins variés et permettent, sous la supervision d’enseignants qualifiés, de développer les compétences professionnelles des étudiants en stage ou en internat.

Pour en savoir plus sur les cliniques universitaires et prendre rendez-vous pour une consultation ou une intervention, il suffit de visiter le site www.uqtr.ca/cliniques.

Les services offerts dans les différentes cliniques comprennent la chiropratique, la podiatrie, la kinésiologie, la thérapie du sport, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie, la neuropsychologie et les soins de santé courants.

Rappelons que les activités des cliniques se déroulent dans le respect des mesures sanitaires requises et dictées par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) ainsi que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) pour assurer la sécurité de la clientèle, des professionnels et des étudiants en santé.