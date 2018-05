Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ARTS VISUELS. Claude-Michel Guilbert est un homme de peu de mots. Il préfère s’exprimer avec un pinceau et de la peinture.

Ses œuvres sont comme un journal intime. Chaque toile se veut une fenêtre sur sa vie, le temps d’une journée bien précise. Les traits de pinceaux sont saccadés et francs. Les couleurs sont éclatantes. C’est de l’art brut, mais plus on observe ses œuvres, plus on se surprend à découvrir de nouveaux éléments chaque fois.

S’il se montre peu bavard, les yeux de l’artiste en disent long. Ses yeux voilés par l’expérience de toute une vie brillent. L’homme est ému à l’idée de voir son art exposé au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac.

Héritier d’un expressionnisme moderne, l’artiste originaire de Pointe-du-Lac inaugurera la prochaine saison des expositions. L’énergie de ses toiles fera écho au souvenir des mécanismes ancestraux habitant les lieux, créant ainsi un pont entre tradition et modernité.

Entre art et histoire

Plusieurs artistes exposeront au fil de l’été au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac.

Les visiteurs pourront découvrir les œuvres de l’illustratrice Marie-Eve Arpin (16 juin au 18 juillet), l’artiste graveur Luc Nadeau (21 juillet au 22 août), Marie-Jeanne Decoste et Joanie Pépin («Mémoires de poissons», 25 août au 25 septembre) et de l’artiste en arts visuels Lucy Dandurand (29 septembre au 28 octobre).

Il sera également possible de s’immerger dans les réalités d’autres temps par le biais des expositions «Maître meunier», propulse le visiteur à l’époque de la Nouvelle-France, et «Farine de Bois», qui mène le visiteur au milieu du 20e siècle.

Le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac sera ouvert tous les jours du 27 mai au 28 octobre.

Claude-Michel Guilbert entre au Moulin | Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac | Du 27 mai au 14 juin