Claude Cossette honoré en grand à Saint-Narcisse

COMMÉMORATION. Le club de balle Bar l’Avalanche/Petro-T de Saint-Narcisse, de la Ligue de balle des Chenaux, a honoré un grand sportif de la Mauricie, soit Claude Cossette, avant son affrontement face aux Kids de Saint-Narcisse.

«Grand Claude» a notamment joué à la balle donnée le TNT de Saint-Narcisse, avec les équipes Crête et Fils, Taverne chez Joe, les Cubs de Saint-Narcisse, ainsi que le Bar l’Avalanche/Petro-T de Saint-Narcisse. Il a aussi arbitré plusieurs années dans la Ligue de balle Des Chenaux.

Au hockey, il a joué dans la Ligue mauricienne de hockey (LMH) avec les Montagnards de Saint-Narcisse. Son fameux #7 est maintenant immortalisé dans la clôture du Stade municipal de Saint-Narcisse.

«C’était important pour nous de souligner son apport comme grand sportif du coin, ainsi que son implication comme arbitre chez les jeunes et moins jeunes», confie Jean-Hugues Flageole, entraîneur de l’équipe de balle L’Avalanche/Petro-T de Saint-Narcisse, qui se sont avérés les initiateurs de la cérémonie.

Son épouse, ses enfants, petits-enfants et membres de sa famille y étaient. Au total, on parle de plus d’une soixantaine de parents et amis qui s’étaient déplacés pour l’occasion. M. Cossette est décédé le 7 février dernier à l’âge de 70 ans et 6 mois.