Claude Bourassa à la direction d’Économie du savoir Mauricie

Comptant plus de 20 ans d’expérience en gestion d’entreprises dans le domaine des technologies, Claude Bourassa vient d’être nommé à la direction générale d’Économie du savoir Mauricie (ESM).

Fondateur et dirigeant de ICO Technologies à Shawinigan durant quinze ans, il a passé les quatre dernières années comme vice-président associé d’Intégration Santé (IS Data Solutions). Baignant dans l’innovation depuis de nombreuses années, Claude Bourassa a acquis de solides connaissances en développement de solutions technologiques.

Il possède également une grande expertise en planification stratégique et en gestion, élément indispensable pour l’instauration efficace de procédures innovantes à l’intérieur d’une entreprise.

« Étant moi-même entrepreneur, je comprends bien les défis et les enjeux que vivent les entreprises. Mon parcours professionnel me permet de croire profondément à l’importance de l’innovation pour favoriser la croissance, la performance et la pérennité d’une organisation ou d’une entreprise, soutient le nouveau directeur général d’ESM. Dans le cadre de mon mandat, je souhaite d’abord et avant tout assurer une continuité dans la mission premier d’ESM pour l’accompagnement et le soutien aux entreprises dans leur projet d’innovation. Je souhaite également demeurer attentif aux différents besoins exprimés par les entrepreneurs afin de maximiser les services, l’aide financière offerte et la quantité de dossiers pouvant être traités dans une année. »

Pour sa part, le président d’ESM, Simon Charlebois, a loué l’expertise en gestion de nouveau directeur général. « Claude Bourassa connait bien les rouages d’un montage financier et les besoins en financement des entreprises pour avoir siégé pendant près de 7 ans au Fonds de diversification économique du Centre-de-la-Mauricie. Il possède aussi un grand réseau de contacts dans le domaine des technologies et une facilité à créer des alliances stratégiques. »

Soulignons qu’ESM soutient les entreprises dans le développement de leurs capacités d’innovation et encourage l’ensemble de la communauté d’affaires à intégrer des pratiques innovantes.