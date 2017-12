Classique Grand Chelem : un tournoi de baseball sur neige

BASEBALL. Les Aigles de Trois-Rivières tiendront, du 9 au 11 février prochain, la toute première édition de la Classique Grand Chelem, une compétition de baseball… sur neige.

Les personnes intéressées à participer au tournoi de baseball sur neige sont invitées à former rapidement leur équipe composée de 11 joueurs et à s’inscrire dans l’une des trois classes suivantes : Homme, Mixte ou Junior. Pour procéder à l’inscription de votre équipe, veuillez communiquer avec Jean-François Croteau au 819 691-5061 ou à l’adresse suivante jfc@everitas.ca. Le coût est fixé à 450$ par formation.

La programmation complète de l’évènement et les bourses seront dévoilées à la fin du mois de janvier. À noter que les matchs de la classe Junior seront disputés le vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. Les duels des classes Homme et Mixte commenceront à 17 h et s’étaleront sur toute la fin de semaine.

En plus de proposer une activité sportive unique, l’organisation des Oiseaux en collaboration avec Évènement Veritas mettra sur pied un week-end pour toute la famille. Au programme : jeux gonflables, foodtruck et méchoui.

De plus, la terrasse du stade Stéréo plus de Trois-Rivières sera déblayée et animée pour l’occasion. « L’organisation des Aigles est très heureuse de s’associer à cet évènement et d’y prêter le nom de sa mascotte. Nous sommes persuadés que plusieurs familles se donneront rendez-vous au Stade Stereo+ pour célébrer l’hiver », a mentionné le directeur général des Aigles, René Martin.

Règlement de la compétition :