Classique de canots: plusieurs spectacles hommage au programme

Pas moins de six spectacles seront présentés du 30 août au 2 septembre à l’occasion de la 86e Classique internationale de canots de la Mauricie.

Pour partir le bal, les Latuquois pourront chanter et danser avec le groupe Sin Salinda du chanteur originaire de La Tuque Éric Dénommé, qui interprétera les meilleures chansons rock des années 1980 et 1990 le vendredi 30 août. Lors de cette même soirée, un spectacle à Trois-Rivières sera annoncé bientôt.

Le samedi 31 août, place au spectacle du groupe hommage à The Doors, Feast of friends, à 20h30 sur une scène qui sera aménagée sur la Promenade du St-Maurice. Puis du côté de Trois-Rivières au parc portuaire, Kissed pourra satisfaire les amateurs de rock avec l’hommage au groupe Kiss.

Le dimanche 1er septembre, toujours au parc portuaire de Trois-Rivières, le groupe Appetite for democracy interprétera les meilleurs succès du groupe Gun’s N’ Roses.

Un autre spectacle à Grandes-Piles doit être annoncé prochainement.

Autres activités

Il est à noter que le Défi Réjean Huard de cette année aura lieu le samedi 24 août à Shawinigan. Cet événement permet à des personnes vivant avec une déficience de réaliser une course en canot en étant jumelées avec un canotier. On retrouvera de l’animation, de la nourriture et des jeux gonflables sur place.

Le lancement officiel de la Classique aura lieu le mardi 27 août avec une compétition amicale de paddle board qui se tiendra à 10h sur la plage de l’île St-Quentin à Trois-Rivières.

Puis, du samedi au lundi, l’île St-Quentin devient une place de rassemblement et familiale avec la Zone famille. La promenade du St-Maurice sera aussi mise à contribution avec une zone famille et une zone des artisans le samedi et le dimanche.