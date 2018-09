Classique de canots: le bilan le plus positif des cinq dernières années

Crédit photo : Photo Patrick Vaillancourt

MAURICIE. Sans hésitation, le directeur général de la Classique internationale de canots de la Mauricie, Stéphane Boileau ,affirme qu’il s’agit du bilan le plus positif des cinq dernières années depuis qu’il est en poste avec 316 athlètes qui ont pris part à la compétition toutes catégories confondues.

En passant de 221 athlètes l’an passé à 316 cette année, cela représente une augmentation de 43% en terme d’inscription. Et la Classique de canots ne veut pas s’arrêter là. «D’ici 3 ans, on veut doubler les inscriptions pour atteindre le nombre de 500», affirme le directeur des compétitions Dominic Thibault.

Des athlètes provenaient bien entendu du Canada et des États-Unis, mais aussi du Bélize et de Tahiti.

L’organisation de la Classique dresse un bilan plus que positif concernant la diffusion sur le Web de l’événement. Au cours des quatre jours, c’est plus de 75 000 visionnements qui ont été enregistrés. Les publications sur la page Facebook de l’événement a presque atteint les 100 000 personnes atteintes.

«Quand je suis arrivé à la Classique on avait 180 personnes qui nous suivaient sur les réseaux sociaux, et nous sommes rendus à plus de 6000», affirme M. Boileau.