Classique de canots: exit Molson Coors, les microbrasseries arrivent

Associée aux produits Molson depuis 1994, la Classique de canots prend un virage majeur en 2019 en signant une entente avec le Regroupement des microbrasseries de la Mauricie.

Annoncé en grande pompe dans la salle de cuves du Broadway Microbrasserie à Shawinigan, ce partenariat a été salué comme un événement historique par Stéphane Boileau, directeur général de l’événement.

L’entente prévoit que le Regroupement des microbrasseries de la Mauricie produira une bière collaborative pour la Classique qui sera disponible en canettes une semaine avant l’événement et bien sûr offerte durant le long weekend de la fête du Travail. «Une bière aux agrumes et fruits tropicaux, faite avec des céréales locales et brassée au Temps d’une Pinte à Trois-Rivières», a révélé Alex Dorval, président du regroupement.

À chacune des étapes de la course, soit à La Tuque, Shawinigan et Trois-Rivières, les microbrasseurs du regroupement se succèderont dans les kiosques pour désaltérer les spectateurs avec leurs produits.

Stéphane Boileau était excité de dévoiler ce partenariat qu’il voudrait voir faire des petits. «Là, on parle de bières de microbrasserie, mais on pourrait aussi développer une entente similaire avec le volet alimentaire avec des partenaires locaux», souligne le directeur général en lançant du même coup un appel aux intéressés.

Depuis son arrivée en 2014, Stéphane Boileau indique que plus de 70 partenariats ont été signés et que la tendance irait en s’accentuant. «C’est une augmentation de 600% par rapport à il y a cinq ans», dit-il avec fierté.

Longtemps surnommée la Classique de canettes dans les années 1970, la Classique de canots vient donc de tourner une page de son histoire en s’associant avec des créateurs de bières de dégustation. Historiquement, la course de canots a été appuyée successivement par différentes brasseries: Dow, Molson, O’Keefe, Labatt et Coors.

Fait à noter, avec Molson Coors comme partenaire, l’événement avait pour la première fois en 2018 offert aux spectateurs des produits du Trou du Diable…

Membres du regroupement