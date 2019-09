Claire Magie se lance dans la musique pour enfants

Elle en rêvait depuis 20 ans et c’est maintenant que ça se réalise: Claire Magie, de son vrai nom Claire Adam, s’apprête à lancer son tout premier album de chansons pour enfants.

C’est à l’aube de ses 50 ans qu’elle s’est dit que c’était le temps où jamais. Elle avait en tête l’image de Cendrillon entendant les douze coups de minuit qui devaient mettre fin à l’enchantement de son carrosse-citrouille et toute l’urgence de ce moment.

«J’ai décidé de réaliser mon rêve il y a deux ans. On préparait le spectacle de fin d’année et j’y ai incorporé l’une de mes chansons, raconte-t-elle. Je voulais enregistrer ma chanson Salut soleil avec des voix d’enfants de l’école. Au final, ça fait maintenant deux ans qu’ils apprennent une de mes chansons pour le spectacle de fin d’année. C’est le fun d’entendre ces chansons être chantées par des enfants.»

Claire Adam est devenue Claire Magie il y a environ 20 ans, alors que ses enfants étaient âgés de trois et cinq ans. Elle avait pris la décision de rester à la maison avec eux. C’est en se tiraillant avec eux un matin, dans le lit, que les paroles de sa première chanson lui sont venues en tête.

Dès lors, l’inspiration a été au rendez-vous, au point d’en composer une par jour, à certains moments. Toutes les choses de son quotidien et de celui de ses enfants devenaient des sources d’inspiration. Elle composait les paroles et la musique.

«J’aime leur apporter un côté rythmé. Il faut que ça bouge et que ce soit vivant»

«C’était important pour moi de glisser un côté éducatif dans les paroles, notamment sur la sécurité. Par exemple, dans la chanson Main dans la main, il est directement question de l’importance de tenir la main d’un adulte lorsqu’on traverse une rue. J’ai même fait valider mes paroles avec une professeure de français quand je me suis rendu compte que d’autres enfants du quartier fredonnaient mes chansons. Je voulais que le français y soit bon», confie l’enseignante à l’école Montessori de la Mauricie.

Car ses chansons ont ceci d’un peu magique que les enfants en retiennent rapidement les paroles, fait remarquer Claire. Son nom d’artiste Claire Magie n’est d’ailleurs pas étranger à ce phénomène.

L’imagination en avant-plan

Sur l’album, on retrouvera 11 chansons originales, toutes variées, surtout destinées aux enfants de moins de huit ans. On passe d’un air western à une ballade, en passant par des mélodies plus typiques des chansonnettes pour enfants et plusieurs autres influences musicales.

«J’aime leur apporter un côté rythmé. Il faut que ça bouge et que ce soit vivant», indique celle qui a grandi dans une famille de musiciens. Elle les met d’ailleurs à contribution sur l’album, que ce soit à la flûte traversière, au violon, à la guitare, au piano, à la basse, à la batterie et à l’accordéon.

Et à travers les différentes pièces qu’elle chante, Claire Magie met de l’avant l’importance de l’imagination. «L’imagination, c’est ma magie. J’aime voir comme les enfants en bas âge ont tout leur monde imaginaire. Dans mes chansons, j’explique que quand je veux vraiment quelque chose, je le réalise. Et je travaille beaucoup l’imagination dans tout ça.»

Le lancement de l’album se fera le 30 novembre à 10h à l’école Montessori de la Mauricie, où enseigne Claire Adam depuis quelques années. «Maintenant, j’ai hâte d’être rendue à l’étape de monter un spectacle. J’aimerais participer à quelques festivals l’an prochain et, plus tard, je rêve que mes chansons se retrouvent dans toutes les maisons de la Francophonie. Rien de moins!», lance Claire Adam.

Un petit coup de pouce financier

L’album est déjà enregistré, mais l’auteure-compositrice-interprète sollicite maintenant un petit coup de main de la population afin de l’aider à financer la production de l’album numérique et à l’impression de 500 copies de l’album. À cet effet, elle a lancé une campagne de financement participatif par le biais de la plateforme web La Ruche Mauricie.

On peut d’ailleurs y entendre quelques extraits des chansons qui figureront sur l’album. Elle a également spécialement écrit et composé une chanson intitulée «Bonne fête» qui peut être donnée à un enfant pour sa fête, en plus de recevoir un appel personnalisé de Claire Magie par FaceTime.

La campagne de financement participatif se poursuit jusqu’au 8 octobre.

Pour soutenir le projet: laruchequebec.com/projet/claire-magie-album-chansons-pour-enfants-6264/