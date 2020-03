En raison de la pandémie de la COVID-19 et des récents décrets gouvernementaux pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être des employés, des artistes et des spectateurs, la Corporation des Évènements de Trois-Rivières et le Groupe Cirque du Soleil annoncent que le spectacle Vive nos divas devant être au programme cet été à l’Amphithéâtre Cogeco sera reporté à l’été 2021.

Devant cette pandémie coronavirus, le Cirque du Soleil est forcé de suspendre la création et la production du spectacle qui était prévu pour la période estivale 2020 et de reporter toutes les représentations du spectacle Vive nos Divas prévues pour l’été 2020 en raison de cet événement de force majeure.

Le spectacle rendant hommage aux grandes voix féminines du Québec sera donc un rendez-vous à Trois-Rivières du 14 juillet au 14 août 2021.

Les détenteurs de billets pour ce spectacle sont invités à conserver leurs billets et recevront par courriel les informations relatives au fonctionnement du report. Tous les billets seront honorés pour les nouvelles dates de la saison estivale 2021. Pour toute question à cet effet, vous pouvez écrire à info@ce3r.com. Afin de pouvoir réagir rapidement à la situation, soyez patient et attendez d’être contacté pour éviter d’inonder les lignes d’informations.

Prolongation de l’entente de partenariat



Étant donné les circonstances exceptionnelles menant au report du spectacle Vive nos divas – Hommage aux grandes voix féminines du Québec, l’entente initiale entre les deux organisations pour la présentation de spectacles exclusifs du Cirque du Soleil à Trois-Rivières sera bonifiée d’une année supplémentaire afin de conserver un total de dix productions à raison de vingt représentations par saison.