Cirque du Soleil: un engouement «vraiment fort» pour le spectacle «Joyeux Calvaire»

À un mois de la première représentation du spectacle Joyeux Calvaire – Hommage aux Cowboys Fringants du Cirque du Soleil à l’Amphithéâtre Cogeco, la vente quotidienne des billets ne cesse d’augmenter de jour en jour.

«On constate un très gros engouement. On est largement en avance encore par rapport aux ventes, à pareille date, l’année dernière», indique Steve Dubé, directeur général de la Corporation des événements de Trois-Rivières.

«Dans les prochains jours, on entre dans notre période forte de commercialisation, avec Tourisme Trois-Rivières et Tourisme Mauricie également. Cette période prend son envol en juin. Après cela, c’est entre les mains des gens, mais on voir un engouement vraiment fort», ajoute-t-il.

L’équipe technique du spectacle est d’ailleurs arrivée à l’Amphithéâtre au début de la semaine, tandis que l’équipe artistique arrivera en ville la semaine prochaine pour les derniers préparatifs.

Joyeux Calvaire – Hommage aux Cowboys Fringants attachera à surprendre le public à travers un univers poétique où la nature reprend ses droits et où la réalité n’est pas celle que l’on croit. Le spectacle sera présenté du 17 juillet au 17 août. Les billets sont en vente au www.amphitheatrecogeco.com et à la billetterie de la salle Thompson (819 380-9797).