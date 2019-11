Cirque du Soleil: les divas québécoises à l’honneur

Pour son sixième opus, la Série hommage du Cirque du Soleil rendra hommage aux grandes chanteuses du Québec à l’Amphithéâtre Cogeco dès le 15 juillet 2020.

Ce sont donc plusieurs décennies de grandes chanteuses qui se côtoieront au sein du même spectacle.

«On avait déjà annoncé, l’an dernier, que l’on voulait prendre une direction un peu différente cette année. La Série Hommage a développé une grande notoriété pendant ses cinq premières années. Il faut arriver à garder ça, mais au niveau artistique, on souhaitait aller ailleurs pour surprendre. À force d’échanger et de brainstormer, on en est venu à cette thématique des grandes chanteuses du Québec. Il y en a tellement qui ont marqué le public, que ce soit par une ou plusieurs chansons», explique Steve Dubé, directeur général de la Corporation des événements de Trois-Rivières.

D’ailleurs, pour la première fois, le spectacle misera sur des chanteuses «live» sur la scène pour interpréter les airs connus des reines de la chanson québécoise.

«On a une bonne réputation d’avoir des chanteurs extraordinaires au Cirque. Ça amènera un autre type de performance sur scène. Souvent, on est touché par la voix et l’interprétation aussi», souligne Daniel Fortin, vice-président Création au Cirque du Soleil.

La scénographie du spectacle promet d’être également plus immersive, notamment grâce à l’ajout d’une passerelle de la scène vers la salle.

«Ça contribuera à rendre l’expérience encore plus immersive et près du public. Le fait d’avoir des chanteuses live sur la scène fera hausser le niveau d’émotions. Il y aura un contact encore plus émotif avec les spectateurs», précise M. Dubé.

Pour cette nouvelle production, Lydia Bouchard, une artiste pluridisciplinaire tour à tour danseuse, chorégraphe, metteur en scène et maître de l’émission de danse Révolution, agira comme metteur en scène du spectacle.

«Lydia connaît a été chorégraphe sur trois spectacles de la Série Hommage, de sorte qu’elle connaît bien l’Amphithéâtre Cogeco et l’univers du Cirque du Soleil. Je trouvais aussi que c’était une belle occasion de passer le flambeau aux femmes pour ce spectacle. Lydia va trouver l’histoire qui permettra ensuite de sélectionner les chansons qui s’y grefferont», indique M. Fortin.

«Elle a un bel imaginaire et une vision des choses différente de celle de Jean-Guy [Legault] qui a assuré la mise en scène des cinq précédents opus. On compte d’ailleurs beaucoup de créatrices sur ce spectacle», ajoute M. Fortin.

Jean-Phi Goncalves, un habitué de la Série Hommage, revient à la direction musicale et aux arrangements pour donner une nouvelle couleur aux grandes chansons des divas du Québec.

Les billets pour assister au spectacle «Vive nos divas!» de la Série Hommage du Cirque du Soleil seront mis en vente à compter du 22 novembre à 11h au www.amphitheatrecogeco.com et à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson (819 380-9797). Durant la première semaine de vente, 1$ par billet sera remis au Téléthon du Noël du Pauvre.