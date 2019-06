Cirque du Soleil: deux chansons du spectacle hommage aux Cowboys Fringants dévoilées

L’équipe de création du spectacle Joyeux Calvaire – Hommage aux Cowboys Fringants du Cirque du Soleil a dévoilé deux extraits réarrangés des chansons «Les étoiles filantes» et «Bye bye Lou» qui figureront dans le spectacle présenté cet été à l’Amphithéâtre Cogeco.

«Avec Joyeux Calvaire, on ne sera pas dans la retenue! Musicalement, ce 5e opus de la Série hommage sera assez proche de la musique originale des Cowboys Fringants, car leur son est contemporain. C’est un groupe de scène, très performatif, tantôt intime et tantôt très intense. On jouera avec ces nuances et ces contrastes. On puisera également dans les sonorités que Marie-Annick apporte au groupe pour illustrer musicalement Margot, le personnage principal de notre histoire», explique Jean-Phi Goncalves, directeur musical et arrangements du spectacle.

Le spectacle plongera les spectateurs au cœur d’une somnolente banlieue riveraine dans les premières couleurs de l’automne. On y suivra Margot, jeune fille rêveuse et lucide, qui s’évade dans son univers fantasmé, portée par la musique des Cowboys Fringants.

L’imaginaire du spectacle Joyeux Calvaire sera servi par une signature musicale contrastante, oscillant entre poésie et fougue.

Le metteur en scène Jean-Guy Legault et Jean-Phi Goncalves ont puisé dans le vaste répertoire du quatuor pour élaborer la liste des 18 chansons revisitées qui composeront le spectacle, entre titres emblématiques et musiques plus confidentielles.