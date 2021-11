Cirque du Soleil à Trois-Rivières : la machine remise en marche

Ça y est, la machine est remise en marche. L’équipe du Cirque du Soleil et celle de l’Amphithéâtre Cogeco travaillent à la préparation du spectacle Vive nos divas, qui sera présenté du 20 juillet au 20 août 2022.

Ce 6e spectacle de la Série hommage s’inspire de l’univers musical des icônes féminines de la chanson québécoise. Ce sont 90 ans de grandes voix féminines du Québec qui seront célébrés.

« Comme petit gars de Grand-Mère, je suis fier d’avoir cette visite annuelle à Trois-Rivières. Pour moi, c’est très symbolique et très marquant à plusieurs égards. C’est devenu une destination touristique importante et j’en suis très fier, lance Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil. On a des spectacles qui rayonnent un peu partout à travers le monde, mais il y a un seul spectacle dans le monde qui rend hommage à des artistes québécois. C’est unique au monde. »

Pour la première fois, 4 chanteuses partageront la scène avec les acrobates et les danseurs. Artiste pluridisciplinaire tour à tour danseuse, chorégraphe, metteuse en scène de plusieurs autres projets du Cirque du Soleil et maître de l’émission de danse Révolution, Lydia Bouchard mettra toute sa passion au service du spectacle.

« Ce sera, je l’espère, une lettre d’amour pour toutes les grandes voix, mais aussi pour l’histoire de la femme au Québec, dit-elle. Pour ce spectacle, j’ai choisi d’aller dans l’imaginaire, mais en étant tourné vers l’avenir. Mon personnage principal, c’est une petite femme. Elle guide son peuple dans un pèlerinage. Je veux que ce soit pieds nus dans la terre, comme nos grands-mères l’ont fait. C’est ce que je vais dépeindre avec ces beaux artistes qu’on aura sur scène. »

À la direction musicale et aux arrangements, Jean-Phi Goncalves, habitué de la Série hommage, donnera une nouvelle saveur aux grandes chansons des idoles québécoises.

« On veut surprendre le public avec un spectacle haut et fort en émotions et un concept renouvelé, mentionne Marie-Josée Adam, Productrice exécutive et Chef de la création du Cirque du Soleil. On veut célébrer les femmes qui ont laissé un héritage culturel incroyable. »

Le spectacle sera d’une durée de 75 minutes. Sur scène, le talent de 23 acrobates et 4 chanteuses sera mis en lumière. Le spectacle du Cirque du Soleil – Vive nos divas, sera présenté à l’Amphithéâtre Cogeco à compter du 20 juillet 2022 pour vingt représentations. Les billets, à partir de 49 $ (taxes en sus), sont en vente en ligne au www.amphitheatrecogeco.com et à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson au 819 380-9797 ou au 1-866 416-9797 du lundi au dimanche de 11 h à 18 h. Les détenteurs de billets peuvent contacter la billetterie pour toutes questions concernant leur spectacle.