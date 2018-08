Cinq vétérans et un joueur de 14 ans chez les Estacades

MIDGET AAA. Les Estacades de Trois-Rivières ont dévoilé leur alignement final, ce jeudi, à même le vestiaire de l’équipe comme le veut la tradition. Parmi les jeunes hommes en complet se retrouvaient seulement cinq vétérans et un défenseur… de 14 ans!

Les cinq vétérans de retour sont les attaquants Alexandre Parent, Félix Landry, Nicholas Beauvilliers et Tommy Luneau, ainsi que le défenseur Miguel Tourigny. Un tout nouveau duo de gardiens de but jouera sous les ordres de l’entraîneur-chef Frédéric Lavoie. Il est composé d’Olivier Leclair (16 ans), de Bécancour, et d’Alexis Giroux (16 ans), de Saint-Hubert.

Pas moins de huit joueurs graduent du Midget Espoir, incluant les deux gardiens de but, soit les attaquants Tomy Saint-Amand, Zachary Gravel, Xavier Filion et Daryk Dubé-Plouffe, ainsi que les défenseurs Loris Rafanomezantsoa et Antoine Desrochers.

Les cinq autres joueurs proviennent du réseau scolaire. On y retrouve les défenseurs Philippe Blanchet et Jacob Guévin (Collège Marie-de-l’Incarnation de Trois-Rivières), en plus des attaquants Zachary Bolduc (Collège Marie-de-l’Incarnation de Trois-Rivières) et Maxim Pellerin.

«Durant les matchs préparatoires, on a vu une équipe avec une bonne éthique de travail et des joueurs conscients défensivement. On a bien aimé ce qu’on a vu des joueurs qui descendaient des camps juniors. Ils avaient besoin d’une certaine adaptation mentale et on a vu des gars des gars à la bonne place, dans le moment présent et contents d’être de retour avec nous», a confié Frédéric Lavoie.

«Dans le Midget AAA, on est confronté à des cycles d’un an alors chaque année, on s’attend à perdre des joueurs. Nous avons quand même cinq vétérans alors c’est bien, car on a déjà vu des années avec un seul. On a donc une bonne base pour montrer l’exemple aux autres joueurs. Il n’y a pas de match qui se gagne sur papier. Même si c’est une des premières années qu’on a autant de joueurs appartenant à des équipes de la LHJMQ, une game de hockey, ça se gagne sur la glace et ça va être important de progresser à chaque semaine.»

14 ans

On ne peut passer sous le silence la sélection de Tristan Luneau, qui évoluait au niveau Bantam Élite AAA l’an dernier. Il est un des rares joueurs à amorcer une saison Midget AAA à l’âge de 14 ans.

«Tristan (Luneau) a tjrs joué avec des joueurs plus vieux que lui. Il jouait Bantam Élite AAA l’an dernier, alors il jouait déjà avec des plus vieux. Et il a excellé malgré qu’il était plus jeune. Ensuite, il y a une demande qui a été faite à Hockey Québec pour l’évaluer dans le niveau Midget. Il est allé au U15 et il a fait ce qu’il avait à faire. Il a fait ce qu’il avait à faire avec nous aussi lors du camp alors il mérite pleinement sa sélection», a confié coach Lavoie.

Une nouvelle qui fut bien accueillie par le jeune homme. «C’est sûr que j’ai toujours joué avec des plus vieux et c’est avec eux que je suis à mon meilleur, alors j’ai vraiment hâte», lance-t-il tout sourire.

«J’ai vraiment hâte de jouer avec mon frère également. Ça va être une petite pression supplémentaire, moi qui n’ai jamais joué avec lui, mais je vais être capable relever le défi. Je suis une personne très compétitive alors être avec lui, ça va me permettre de me surpasser.» (Aussi à lire : https://www.lhebdojournal.com/midget-aaa-tristan-luneau-fait-le-saut-a-lage-de-14-ans)

Pas moins de 15 joueurs appartiennent à une formation de la LHJMQ, dont deux aux Cataractes de Shawinigan (Leclair et Blanchet). Un total de 12 joueurs proviennent de la Rive-Sud de Trois-Rivières, dont six sont natifs de Victoriaville.

Étant donné que l’entraîneur adjoint Pascal Luneau a fait le saut dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec les Foreurs de Val-d’Or, c’est Francis Nolin qui prendra sa place derrière le banc. Il se partagera le travail avec Pierre-Olivier Morin, tandis que Jimmy Appleby et Steve Mongrain s’occuperont de nouveau des gardiens de but.

La saison des Estacades s’amorcera demain au Séminaire St-François. Le premier match local aura lieu dimanche le 9 septembre, à 13h, alors que le chandail du joueur des Canadiens de Montréal et ancien Estacades, Phillip Danault, sera retiré.