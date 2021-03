Cinq sœurs, une entreprise et 70 ans de passion

Trois-Rivières regorge d’entreprises familiales, mais rares sont celles qui sont dirigées par cinq sœurs. Chez Gauthier fleurs et jardins, famille et affaires vont de pair.

Fondé il y a 70 ans, le commerce situé sur le boulevard Gene-H.-Kruger est devenu une véritable institution au fil des ans. «C’est mon père qui a démarré l’entreprise en 1951, raconte Lise Gauthier, l’une des propriétaires actuelles. Il sortait de l’université où il avait étudié l’horticulture et la culture de fleurs en serre. Il a commencé en louant les serres municipales attenantes au Parc Pie-XII.»

«Ç’a duré 3-4 ans, puis il s’est bâti là où on est encore aujourd’hui. Quand il a commencé, il avait une ou deux serres, la maison familiale et la fleuristerie. Avec le temps, il a augmenté le nombre de pieds carrés sous serre. Mon père, à l’époque, desservait toute la région et vendait aussi des fleurs à Montréal et à Québec.»

Puis est arrivée la crise du pétrole dans les années 70. Face à la difficulté de chauffer les serres, l’entreprise s’est diversifiée en développant une jardinerie. «C’est mon frère qui a travaillé principalement sur ce projet, indique Lise. Ç’a été comme ça pendant 20 ans. Mon père a pris sa retraite, puis mon frère et nous sommes maintenant cinq sœurs à diriger l’entreprise familiale.»

«Mes parents ont eu sept enfants, ajoute cette dernière. Mon frère et une de mes sœurs sont à la retraite. Toutes les autres, on est encore ici avec la même passion. L’entreprise est diversifiée, ce qui nous permet de gérer chacune notre département. Les forces de chacune d’entre nous sont mises à contribution.»

Micheline est gérante de la fleuristerie, tandis que Claire et Marie sont à l’administration et que Claude s’occupe des services horticoles et de la production des fleurs locales. Quant à elle, Lise veille au bon déroulement des opérations de la jardinerie.

«C’est vrai qu’on ne voit pas ça souvent, six enfants qui travaillent pour l’entreprise de leur père, admet Lise en riant. C’est une passion qui a nous été transmise. Ça fait partie de nous et je pense que c’est une chance qu’on a de travailler en famille.»

Des fleurs locales et écoresponsables

Depuis trois ans, Gauthier fleurs et jardins produit et vend des fleurs cultivées à Trois-Rivières. Ce nouveau projet est issu d’un désir d’innover et d’offrir des fleurs locales et écoresponsables.

Pour l’instant, la production se fait à petite échelle, mais elle pourrait prendre de l’ampleur en fonction de la demande. «On est dans un marché en demande depuis le début de la pandémie, sans parler du mouvement d’achat local qui prend de plus en plus d’ampleur, fait remarquer Lise. C’est un contexte favorable pour un projet comme celui-là. On a fait plusieurs tests ces deux dernières années. Maintenant, on peut travailler à développer ce volet davantage.» Parmi les fleurs cultivées à Trois-Rivières, on retrouve des dahlias, des glaïeuls et des tournesols.