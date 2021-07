Cinq Québécois s’entendent avec les Lions

Les Lions de Trois-Rivières ont présenté les cinq premières signatures de l’histoire de leur formation, soit Olivier Archambault, Mathieu Brodeur, Mathieu Coderre-Gagnon, ainsi que le Trifluvien Alexis D’Aoust et le Bécancourois Guillaume Beaudoin.

« On est vraiment content de vous présenter nos cinq premiers joueurs, soit cinq Québécois. On a tous vu en eux beaucoup de leadership, en plus de l’expérience qu’ils vont apporter à l’équipe. Ils ont tous été capitaines ou assistants-capitaines, un jour, dans leur cheminement », a lancé Marc-André Bergeron, directeur général des Lions.

« On a vu des signatures récentes à Laval et on sait que Laval n’aura pas 50 joueurs alors on va continuer de surveiller ça de près. On a déjà une très bonne collaboration avec eux. C’est sûr qu’à tous ceux qui ont signé à Laval, je leur souhaite de jouer là-bas, mais s’ils se retrouvent avec nous, ça va nous faire plaisir de les accueillir. On va continuer nos démarches dans les prochaines semaines et ce n’est pas toujours facile avec la bureaucratie. On a vraiment hâte et on sent l’engouement de la population. La vente de billets de saison va bien, même si je ne dévoilerai pas de chiffres pour le moment. »

Pour D’Aoust, c’est un retour dans sa ville natale, lui qui a également joué son hockey junior à Shawinigan de 2012 à 2017. Le Trifluvien de 25 ans revient en Amérique du Nord après un périple d’une saison en Slovaquie.

« Je revenais de Slovaquie et lorsque Marc-André m’a contacté, c’était dur de refuser. Il m’offrait la chance de jouer dans ma ville. On a vu l’engouement autour de cette équipe, assez que plusieurs de mes proches me disaient que je pourrais peut-être jouer à Trois-Rivières », a commenté celui qui se décrit comme un attaquant rapide, doté d’un bon lancer et très travaillant dans les coins de la patinoire.

Non loin de l’autre côté du pont Laviolette a vu le jour le défenseur Guillaume Beaudoin. L’ancien des Patriotes de Trois-Rivières revient chez lui après une saison passée en France ,dans la Ligue Magnus, avec l’Homardi d’Anglet. « J’ai grandi à 15 minutes d’ici et j’ai même joué mon Midget AAA avec Alexis (D’Aoust) chez les Estacades (Midget AAA) alors je connais bien la région et je suis content de revenir. J’ai aussi vu l’engouement des derniers mois et je suis fier d’amener mon expérience aux Lions. » Beaudoin avait effectué son stage chez l’Armada de Blainville-Boisbriand (2013-2017), dans la HJMQ, formation avec qui il était d’ailleurs le capitaine lors de la saison 2016-2017.

Trois autres joueurs d’expérience

L’attaquant Olivier Archambault, 28 ans, a connu une excellente saison 2019-2020 avec les Americans de Allen, dans la ECHL, en amassant 54 points en 47 parties. Sélectionné en 4e ronde par les Canadiens de Montréal en 2011, il a récolté 199 points en 194 matchs dans la ECHL. De son côté, Mathieu Gagnon effectue lui aussi un retour en région. Le montréalais de 28 ans est un ancien des Cataractes de Shawinigan (2010-2012). Il a d’ailleurs remporté la Coupe Mémorial avec cette équipe lors de la saison 2011-2012.

De son côté, le défenseur Mathieu Brodeur vient de remporter le prestigieux trophée de la ECHL avec les Komets de Fort Wayne. Âgé de 31 ans, le défenseur format géant de 6’6″ a effectué son stage junior avec les Screaming Eagles du Cap Breton (2007-2010). « Je suis encore sur un nuage et je peux revoir les moments de cette finale en ayant encore des frissons. Peu importe la ligue que tu joues, c’est toujours un bonheur de remporter le championnat. (…) C’est une ligue avec beaucoup de roulement avec les blessures et les rappels de joueur alors avoir un bon groupe de base va nous permettre de connaître du succès », a-t-il confié.

Billets de saison

Alors que nous sommes à 104 jours du premier match de l'histoire des Lions, les meilleurs sièges du nouveau colisée s'envolent rapidement.