Cinq étudiants d’ici aux Olympiades québécoises des métiers

COMPÉTITION. Du 2 au 5 mai, cinq étudiants de la Mauricie participeront aux Olympiades québécoises des métiers et des technologies à Montréal.

Jeffrey Bédard (électronique industrielle – Cégep de Trois-Rivières), Matthieu Daoust (informatique/gestion de réseaux – Cégep de Trois-Rivières), Nicolas Paul (mécanique automobile – CFP Qualitech), Julie Maurais (secrétariat – CFP Carrefour Formation Mauricie) et Simon Gélinas (vente-conseil – CFP Carrefour Formation Mauricie) se sont qualifiés en vue de cet événement.

Les compétitions réuniront plus de 300 finalistes provenant de toutes les régions du Québec et sélectionnés dans une trentaine de disciplines. L’événement réunira également des centaines d’enseignants spécialistes et autant de juges issus de l’industrie.

Inspirées des Jeux olympiques sportifs, les Olympiades des métiers et des technologies ont eu lieu au Québec la première fois en 1992, permettant aux jeunes inscrits dans un programme de formation professionnelle ou technique de relever le défi de la compétence et d’aspirer à devenir les meilleurs dans leur discipline.

L’objectif premier des Olympiades est de valoriser et de promouvoir les métiers spécialisés en offrant des modèles de réussite à la population et plus particulièrement aux jeunes. De plus, le contexte économique actuel et les pénuries de main-d’œuvre au sein de plusieurs industries rendent d’autant plus pertinente la tenue d’un événement comme celui-ci.