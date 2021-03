Cinq entreprises accompagnées dans une démarche de développement durable

La Binerie Chik du centre-ville, la Microbrasserie Le temps d’une pinte, Daoust nettoyeurs écoperformants, Plan B traiteur et Santé en vrac seront les entreprises qui bénéficieront du nouveau Programme d’accompagnement en développement durable.

Ce programme permet d’accompagner des entreprises trifluviennes dans leur démarche de développement durable. Selon leur profil, leur niveau d’avancement, leurs besoins ainsi que leurs problématiques, le rôle de la Fondation Trois-Rivières durable sera d’accompagner les entreprises en leur fournissant les outils appropriés pour l’implantation d’une démarche de développement durable.

Des ateliers, conférences et rencontres de codéveloppement entre les entreprises des cohortes seront également offerts. L’étroite collaboration de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) dans l’élaboration du programme permet de rehausser l’expertise offerte aux entreprises accompagnées en plus de faire rayonner le projet auprès d’autres chambres de commerce.

Les entreprises ne faisant pas partie des cohortes pourront également bénéficier du programme en participant aux conférences et ateliers ouverts à tous et en consultant les outils créés sur notre site Web.

Depuis décembre, une dizaine d’entreprises ont manifesté leur intérêt à obtenir un accompagnement dans leur démarche globale de développement durable. La priorité pour la sélection des entreprises participantes a été accordée en fonction de l’ordre d’inscription.

L’équipe de la Fondation Trois-Rivières durable continue de recueillir les formulaires de déclaration d’intérêt des entreprises désireuses de participer au Programme d’accompagnement en développement durable. La deuxième cohorte de ce programme, débutant en 2022, sera dévoilée en fin d’année.

Une première formation ouverte à tous intitulée «Comment devenir une entreprise sans papier – AméliorAction» se tiendra virtuellement le 22 avril prochain de 14h à 16h.

Les entreprises intéressées à faire partie d’une cohorte sont invitées à remplir le formulaire d’intérêt disponible sur le site Web de 3Rdurable.