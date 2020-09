Cinq églises trifluviennes pourraient être vendues

Cinq églises de Trois-Rivières pourraient changer de vocation. De potentiels acheteurs ont entamé des démarches afin d’acquérir ces bâtiments patrimoniaux.

Les églises qui pourraient être vendues sont Sainte-Marguerite (rue Brébeuf), Très-Saint-Sacrement (boul. Saint-Louis), Notre-Dame-des-Sept-Allégresses (rue Saint-François-Xavier), Jean-XXIII (rue de la Montagne) et Saint-Jean-de-Brébeuf (boul. des Forges).

Très peu de détails concernant les potentiels acheteurs et leurs projets peuvent être dévoilés pour le moment. Impossible de savoir combien d’acheteurs ont démontré leur intérêt, mais l’on sait qu’un d’eux désire acheter plusieurs églises.

Quant aux projets, tout ce que l’on peut divulguer présentement, c’est qu’il s’agirait d’activités ou de services en lien avec la communauté. La vente des cinq églises représente un investissement total de 2 millions de dollars.

«On a vu les plans des projets, mais on ne peut pas en parler au complet parce qu’il y a énormément de concurrence dans le domaine et les potentiels acheteurs tiennent à ce qu’on soit discret jusqu’à la vente, si vente il y a», explique Michel Lévesque, coordonnateur de la pastorale paroissiale et président par intérim de l’assemblée de fabrique de la paroisse Du-Bon-Pasteur.

Dans un premier temps, les paroissiens et paroissiennes seront consultés. Les projets seront ensuite soumis à l’Évêque qui devra donner son feu vert. Si sa réponse est positive, les églises pourraient être vendues cet automne. «On espère avoir la réponse de l’Évêque pour la mi-octobre maximum parce que les personnes intéressées à acheter sont pressées», indique M. Lévesque.

«Il y a beaucoup d’incertitude quant à l’avenir des églises et on pense que c’est un bon moment pour vendre, ajoute M. Lévesque. Les frais d’entretien des bâtiments sont élevés. Chaque année, c’est un casse-tête pour le financement. On a peu d’argent et peu de ressources humaines. Le prix est bon et si on ne vend pas maintenant, on a peur de passer à côté. On veut profiter de l’intérêt.»

Par ailleurs, mentionnons que, si vente il y a, une entente a été conclue avec les Franciscains pour offrir un lieu de rassemblement pour les gens fréquentant l’église Notre-Dame-des-Sept-Allégresses. Des démarches sont en cours pour faire de même avec l’église Jean-XXIII.

Rencontres citoyennes

Les rencontres citoyennes auront lieu le 16 septembre, à 13h, à l’église Saint-Pie-X et à 19h à l’église Sainte-Catherine-de-Sienne ainsi que le 17 septembre, à 13h, à la Cathédrale de l’Assomption et à 19h à l’église Saint-Pie-X. Pour participer, les gens doivent obligatoirement s’inscrire afin de respecter les mesures sanitaires.

Une préinscription est prévue lors des célébrations eucharistiques dans les églises présentement en activité dans la paroisse Du-Bon-Pasteur les 12 et 13 septembre. Les personnes souhaitant se prémunir de cette préinscription devront apporter un crayon pour remplir un coupon qui sera disponible sur place.

Les personnes qui ne pourront pas s’inscrire lors d’une messe pourront le faire par téléphone le lundi 14 septembre dès 13 h ou le mardi 15 septembre de 8h30 à midi et de 13h à 17h en téléphonant au 819 375-1812, poste 200 ou 203. Les inscriptions devront être données de vive voix. Les inscriptions laissées sur le répondeur ne seront pas valides. L’horaire des messes est disponible au www.diocese-trois-rivieres.org. Les gens sont invités à s’inscrire à une seule rencontre.