Cinq bougies pour Uni-Recycle

Officiellement fondée le 2 décembre 2016 à Trois-Rivières par Philippe Gignac et Mikee Gervais, l’entreprise de recyclage informatique et électronique Uni-Recycle célèbre ses 5 années d’existence.

Uni-Recycle, c’est maintenant plus de 6 000 clients partout au Québec, 12 500 pieds carrés d’entrepôts et 23 employés. À leurs débuts en 2016, les deux associés se trouvaient dans un conteneur, sous le froid de l’hiver à trier les appareils récupérés. Cinq ans plus tard, l’entreprise fonctionne en suivant le même modèle : un ramassage complètement gratuit, sans aucune condition de poids ni de taille et le matériel peut être disposé ou non dans des bacs.

« On est parti d’une idée, d’une envie de changer les choses, et nous voilà 5 ans plus tard avec une belle équipe, notre propre plateau de travail, et sur le point de recevoir trois certifications internationales, dont celles du recyclage responsable (R2) et de management environnemental (ISO 14001) », mentionne Philippe Gignac, président et directeur général.

Outre leur motivation à recycler des appareils informatiques et électroniques, Uni-Recycle avait comme vocation d’avoir un impact sur la société. Dès qu’il leur a été possible, la jeune entreprise a donné une partie de ses profits à des fondations et OBNL comme Mira, Leucan ou encore le Club des petits déjeuners. Très vite après l’acquisition de leur entrepôt, Uni-Recycle a aussi planté plusieurs centaines d’arbres à Trois-Rivières. Encore dernièrement, l’entreprise de recyclage a mis en place un plateau de travail dans ses propres locaux afin d’aider l’intégration de personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle.

« Quand on a créé Uni-Recycle, on voulait offrir le meilleur service possible en matière de recyclage informatique aux entreprises, mais aussi pouvoir faire des actions pour l’environnement et la communauté qui ont un vrai impact. Ça nous rend vraiment fiers de voir que depuis 5 ans, on tient nos engagements, et nous n’allons certainement pas nous arrêter en si bon chemin », conclut Mikee Gervais, vice-président et directeur des ventes. (A.L.)