Cinéma d’ici et d’ailleurs à l’honneur

TROIS-RIVIÈRES. Ce sont 51 films, documentaires et grandes entrevues qui seront présentés à l’occasion de la deuxième édition du TR-IFF, du 8 au 15 novembre.

Cette fête du cinéma a pour objectif de rejoindre tous les types d’amateurs du cinéma: les plus passionnés, les cinéphiles occasionnels, les amoureux du cinéma de répertoire ou de films populaires, ainsi que les familles. Les films seront présentés au Cinéma Le Tapis Rouge, au Séminaire St-Joseph (salle Léo-Cloutier) et au Collège Laflèche.

Les organisateurs sont particulièrement fiers de projeter le film À tous ceux qui ne me lisent pas, inspiré de la vie et de l’œuvre du poète trifluvien Yves Boisvert, cofondateur du Festival international de la Poésie. D’ailleurs, le 15 novembre, l’équipe du film sera à Trois-Rivières pour la clôture du festival.

Plusieurs autres longs-métrages réalisés au Québec seront également projetés, dont Génèse de Philippe Lesage, qui s’est illustré dans plusieurs festivals de cinéma à travers le monde.

Les films étrangers auront aussi une place de choix dans la programmation. Les cinéphiles auront l’occasion de découvrir le film hongrois Curtiz, Retour de flamme (Liban) et Le Grand Bain (France).

Dans le cadre du 100e de l’Armistice et en hommage aux vétérans, on présentera Joyeux Noël qui met l’accent sur l’absurdité de la guerre et Les Gardiennes, présentant le courage des femmes prises dans la tourmente de la Première Guerre mondiale.

Il était une fois dans l’est et Mon été avec André seront aussi projetés durant le TR-IFF.

Les documentaires Le pape François – Un homme de parole et R B G Ruth Bader Ginsburg se sont aussi frayés un chemin dans la programmation, tout comme des courts-métrages en provenance de plusieurs pays pour les enfants. La programmation complète du festival est disponible au tr-iff.ca.

Les ciné-forfaits (40$), les billets (9$) ainsi que les billets pour la soirée d’ouverture (10$) sont en vente au cinéma Tapis rouge et au Séminaire de Trois-Rivières (Ciné-Campus). Un tarif étudiant de 5$ est accordé sur présentation d’une preuve de scolarité.