Ciné-Campus: la diversité au rendez-vous

Les amateurs du 7e art pourront renouer avec le Ciné-Campus Trois-Rivières dès le 3 septembre à la salle Léo-Cloutier du Séminaire Saint-Joseph, tandis que le drame biographique La chef d’orchestre de Maria Peters lancera la saison.

Cette année, les films sélectionnés transporteront les spectateurs dans une douzaine de pays dont la Belgique, l’Espagne, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie.

Plusieurs films québécois seront aussi présentés, dont La déesse des mouches à feu, Souterrain et Les vieux chums.

Au total, ce sont 33 films réguliers qui seront projetés quatre fois sur trois semaines. À cela s’ajoutent les 12 Vues d’automne, Vues d’hiver et Vues de printemps, ainsi que les Ciné-Documentaires.

Les fameux Ciné 5D sont également de retour dans la programmation. Ce volet proposera une sélection de films débridés, délinquants, dérangeants, différents et difficiles dont l’admission sera de 6$ pour les abonnés et de 8$ pour les non-abonnés. Le premier Ciné 5D proposera le film Joker mettant en vedette Joaquin Phoenix.

« Tous les films qui ont été sélectionnés pour notre saison ont été vus par au moins un membre de notre exécutif. On connaît bien notre clientèle. On essaie de diversifier les genres que l’on propose. Pour moi, c’est un élément important parce qu’on répond à toutes sortes de besoins. On a une belle programmation et nos abonnés seront contents. Beaucoup de films tombent d’ailleurs dans la réalité d’aujourd’hui », fait remarquer Stella Montreuil, directrice générale de Ciné-Campus Trois-Rivières.

« La dernière année a été difficile. Ça a dû brasser les membres aussi. Là, on est sur une belle lancée et les abonnés auront droit à une belle sélection de films », ajoute Martin Magny, président de Ciné-Campus Trois-Rivières.

Avant tout, Ciné-Campus Trois-Rivières veut offrir un milieu sécuritaire pour ses abonnés.

L’an dernier, les mesures en vigueur limitaient la capacité maximale de la salle Léo-Cloutier à 120 personnes. Les normes permettent maintenant à Ciné-Campus de ne garder qu’un banc libre entre chaque bulle familiale plutôt que deux, de sorte qu’il ne devrait pas y avoir de problème à accueillir les abonnés à chaque représentation.

« On ne met pas en place de système de réservation. On aura plus de places dans la salle. On croit pouvoir être capable de recevoir notre monde. On veut que les gens aient le goût de revenir. Ils sont vaccinés et on va continuer à maintenir la distanciation, le lavage des mains et le port du masque jusqu’à sa place dans la salle. On veut les mettre en sécurité », explique Mme Montreuil.

Notons que les personnes qui se sont procurés un abonnement pour la saison 2020-2021 verront leur abonnement être prolongé pour la saison 2021-2022.

Les abonnements seront en vente durant tout le mois de septembre aux librairies L’Exèdre et Poirier, dans les pharmacies Jean Coutu du boul. Jean XXIII et du boul. des Récollets, dans les pharmacies Uniprix Marc Dontigny, ainsi que sur le site Web de Ciné-Campus Trois-Rivières.

Un aperçu

Animation: Les hirondelles de Kaboul, Josep

Chronique: Mon année Salinger

Comédie: La bonne épouse

Comédie policière: Rebelles, La Daronne

Comédie sentimentale: Antoinette dans les Cévennes

Conte: Pinocchio

Drame: Nomadland, La Déesse des mouches à feu, Beans, Souterrain, Les vieux chums, Trois jours et une vie

Drame biographique: La chef d’orchestre, De Gaulle

Drame sentimental: Deux

Drame social: Hors normes

Néo-Western: La Mission

La programmation complète est disponible au www.cinecampustr.com.