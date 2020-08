Ciné-Campus fait le pari d’une saison complète

Ce n’est pas la pandémie de COVID-19 qui viendrait à bout de Ciné-Campus qui propose, de nouveau, une programmation complète d’une trentaine de films pour sa 53e saison.

La saison sera notamment ponctuée d’animation (Les Hirondelles de Kaboul), de comédie noire (Parasite), de comédie policière (Rebelles), de drames en tous genres (1917, Le cas Richard Jewell, 14 jours 12 nuits, Ford contre Ferrari) et de suspense (L’art du mensonge).

C’est la comédie dramatique Le meilleur reste à venir, mettant en vedette Fabrice Luchini et Patrick Bruel, qui lancera les activités de Ciné-Campus le 4 septembre à 19h30.

«On sent que nos abonnés ont hâte de revenir avec nous. Notre dernière saison a été interrompue par la pandémie en mars. Cette année, la programmation prouve que Ciné-Campus croit en sa mission et que la pandémie ne nous tuera pas. C’est la raison pour laquelle il était important, pour nous, de revenir avec une programmation annuelle», indique Stella Montreuil, directrice générale de Ciné-Campus.

Les 33 films réguliers seront présentés quatre fois sur trois semaines, soit le vendredi à 19h30, les samedi et dimanche à 13h30 et le mars à 16h. Par ailleurs, les 12 Vues d’automne, d’hiver et de printemps viendront compléter la programmation au fil des semaines. Les films seront annoncés sur le site Internet de Ciné-Campus au www.cinecampustr.com.

Évidemment, les mordus de cinéma pourront aussi renouer avec les Ciné 5D. Ceux-ci seront présentés les 24 et 30 septembre, 22 et 28 octobre, 26 novembre, 2, 17 et 22 décembre, 28 janvier, 3 et 25 février, 3, 25 et 31 mars, ainsi que les 22 et 28 avril.

Quelques soirées spéciales se greffent également à l’horaire, dont des soirées gratuites. Aussi, l’artiste et cinéaste Marc Séguin sera présent le 9 décembre à la projection de son film Stealing Alice.

La programmation complète sera disponible au www.cinecampustr.com.

Mesures sanitaires renforcées

À l’instar des autres salles de cinéma, Ciné-Campus a dû adapter la salle Léo-Cloutier du Séminaire Saint-Joseph afin de respecter les normes sanitaires émises par la Santé publique du Québec.

Ainsi, on y a prévu une distanciation de trois sièges entre les spectateurs. Par ailleurs, pour chaque rangée occupée, Ciné-Campus condamne la rangée devant et derrière pour favoriser une meilleure distanciation. À cela s’ajoute l’installation de pastilles de distanciation au sol.

Le lavage des mains sera obligatoire à l’entrée de la salle et les gens devront porter le masque lors de leurs déplacements dans la salle. Aussi, des indications particulières seront données au moment de la sortie, à la fin du film, afin que les gens empruntent les deux escaliers disponibles pour rejoindre la sortie du Séminaire.

«On veut rassurer les gens pour qu’ils se sentent en sécurité et qu’ils aient le moins de contacts possible entre eux, précise Mme Montreuil. Heureusement, on compte sur une très grande salle. Ça devrait nous permettre, malgré tout, de recevoir tous les spectateurs venus assister à une projection, si on se fie aux moyennes des dernières années.»

@R:Du 1er au 30 septembre, l’abonnement à Ciné-Campus est en vente à la Librairie L’Exèdre, à la Librairie Poirier et à la Librairie Paulines. Il se retrouve aussi aux Pharmacies Jean Coutu du boul. Jean XXIII et du boul. des Récollets), ainsi qu’aux Pharmacies Uniprix Marc DOntigny (boul. Thibeau, rue Fusey, boul. Sainte-Madeleine et côte Richelieu).

L’abonnement est aussi disponible en tout temps au www.cinecampustr.com et par la poste (858, rue Laviolette, Trois-Rivières, G9A 5S3). Notons que pour la saison 2020-2021, il n’y aura aucun accès au secrétariat.

La pandémie de COVID-19 a aussi ralenti la campagne d’abonnement, puisque la prévente débute normalement lors de la soirée Léo-Cloutier, présentée à la mi-mars. Malheureusement, elle n’a pu avoir lieu cette année, de sorte que la prévente n’a débuté qu’en juillet. «Ça augmente tranquillement. D’habitude, à cette période, on compte environ 800 abonnements. Là, on est à 400. Mais au moins, on voit que ça augmente de semaine en semaine», conclut Mme Montreuil.