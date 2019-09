Ciné-Campus dévoile sa programmation

Pour sa saison 2019-2020, Ciné-Campus propose notamment 33 films et huit documentaires, en plus des traditionnels Ciné 5D, dans sa programmation qui s’ouvre le 6 septembre avec Le livre de Green.

Comédie, animation et drame: il y en aura pour tous les goûts. Parmi les films qui seront projetés, mentionnons L’extraordinaire voyage du fakir, Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu, Vice, Tolkien, Une affaire de famille et Dilili à Paris.

Des films d’Allemagne, de Belgique, du Canada, des États-Unis, de la France, de la Hongrie, de l’Inde, de l’Irlande, de la Grande-Bretagne, du Japon et du Liban figurent à la programmation.

Les longs-métrages québécois Capharnaümet Chien de garde sont aussi du lot.

Douze Vues d’automne, d’hiver et de printemps complètent également la saison régulière.

Pour leur part, les Ciné Doc mettront de l’avant Des histoires inventées, Pierre Falardeau et Roma.

Par ailleurs, les membres de Ciné-Campus pourront visionner en première Sur les traces de Bochart, réalisé par Pierre Saint-Yves. Le film dévoile l’état des recherches des dix dernières années de l’historien Yannick Gendron auprès de spécialistes d’ici et de France pour en apprendre davantage sur le jeune général Théodore Bochart. Yannick Gendron et Pierre Saint-Yves seront présents pour échanger avec les spectateurs au terme de la projection.

Rappelons que toutes les projections ont lieu à la salle Léo-Cloutier du Séminaire Saint-Joseph.

L’abonnement à Ciné-Campus est en vente jusqu’au 30 septembre aux librairies L’Exèdre, Poirier et Paulines, ainsi qu’aux pharmacies Jean Coutu (boul. Jean XXIII et Des Récollets) et Uniprix Marc Dontigny (boul. Thibeau, rue Fusey, boul. Sainte-Madeleine et Côte Rosemont). Les abonnements sont aussi disponibles sur le site Internet de Ciné-Campus.

La programmation complète se retrouve au www.cinecampustr.com. (M.E.B.A.)