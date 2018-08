Ciné-Campus de retour pour une 51e année

CINÉMA. Ciné-Campus a confirmé la poursuite de ses activités ce matin. Il offrira une très grande accessibilité à sa clientèle avec trois représentations en après-midi et trois représentations en soirée à chaque semaine.

La carte de membre est offerte à 65$ et donne accès à 33 films, en plus de 8 documentaires. Elle donne aussi le privilège d’inviter une personne à deux reprises pendant la saison.

Ciné 5D offre également, à raison de trois fois par mois, un film dit «dérangeant, délinquant et différent» au coût de 5$ pour les membres et à 7$ pour les non-membres. En septembre, c’est La petite fille qui aimait trop les allumettes, de Simon Lavoie, qui sera à l’affiche.

Il y aura deux représentations gratuites, soit le lundi 10 septembre, à 16h, avec la présentation de L’heure la plus sombre, et le dimanche 30 septembre, à 13h30, avec La Bolduc à l’affiche.

De plus, Ciné Doc offre à chaque mois un documentaire en collaboration avec Télé-Québec. La carte de membre y donne accès gratuitement et il en coûte 7$ pour les non-membres. La saison s’ouvrira le 13 septembre avec La terre vue du cœur, d’Iolande Cadrin-Rossignol.

Ciné-Campus, toujours situé à la salle Léo-Cloutier du Séminaire Saint-Joseph (858 de la rue Laviolette à Trois-Rivières) se dit «le plus ancien et le plus important ciné-club en Amérique du Nord offrant de la cinématographie internationale.» Les représentations ont lieu les mardis à 16h, les mercredis et les vendredis à 19h30, les samedis à 15h30 et 20h, ainsi que les dimanches à 13h30.

Pour plus de détails, communiquez avec le secrétariat au 819-373-4211 ou au cinecampustr@cinecampustr.com.