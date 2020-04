CHSLD: Québec demande 1000 soldats et envisage la réouverture des écoles

Le grand défi demeure d’amener du personnel dans les résidences pour les personnes aînées selon François Legault. Malgré ce qu’il avait souhaité hier, le manque de travailleurs est toujours là. Même s’ils n’ont pas de formation médicale, une demande de 1000 soldats aux Forces armées canadiennes a été faite indique le premier ministre du Québec.

«Les prochains jours devraient nous permettre de savoir si on est du bon côté de la courbe. On va pouvoir préciser notre plan de réouverture graduelle des écoles et de l’économie en conséquence. On ne veut pas qu’une réouverture précipitée fasse repartir la courbe de contagion vers le haut. On procède donc avec beaucoup de prudence. La santé publique demeure notre priorité», souligne François Legault en ajoutant qu’il y aura la semaine prochaine un plan de réouverture des écoles de déposé. On respectera la volonté des parents qui ne souhaitent pas envoyer leurs enfants dans les établissements scolaires.

Au plan économique, on procédera également à une réouverture graduelle selon les régions. La réouverture de Montréal et Laval va attendre.

La réouverture s’étalera jusqu’en septembre. «Pour les rassemblements et les activités sportives, ce n’est pas exclu que ça aille en 2021», dit le premier ministre.

Horacio Arruda a profité du point de presse quotidien pour indiquer qu’il ne fallait pas «comparer des pommes avec des oranges». Il invite à la prudence quand vient le temps de comparer le nombre de morts au Québec versus d’autres États. «Ici, on compte les cas pour lesquels il y a un lien épidémiologique, pas seulement ceux qui ont été testés», rappelle le directeur national de la santé publique en ajoutant que le Québec aurait sauvé de 30000 à 60000 vies en se mettant rapidement sur pause.

Concernant le port des masques artisanaux dans la population, «on va faire la recommandation de le porter… surtout s’il y a une impossibilité d’être à 2 mètres», dit Horacio Arruda en soulignant à nouveau l’importance de continuer à se laver les mains.

Le point de presse du 22 avril a également permis d’apprendre qu’il y a maintenant 1134 décès de reliés à la pandémie (+ 93) au Québec. Le total de cas est 20965 (+ 839). À ce jour, 1278 (+ 54) personnes sont hospitalisées, dont 199 (- 2) aux soins intensifs.

Cas par région

01 – Bas-Saint-Laurent 34 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 249 03 – Capitale-Nationale 647 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec 1 046 05 – Estrie 797 06 – Montréal 9 856 07 – Outaouais 219 08 – Abitibi-Témiscamingue 148 09 – Côte-Nord 112 10 – Nord-du-Québec 7 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 146 12 – Chaudière-Appalaches 346 13 – Laval 2 296 14 – Lanaudière 1 534 15 – Laurentides 936 16 – Montérégie 2 573 17 – Nunavik 14 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 5 Hors Québec 0 Région à déterminer 0 Total 20 965

Nombre de décès par région