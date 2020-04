CHSLD: «Il va continuer à y avoir beaucoup de décès» – François Legault

Lors de son point de presse quotidien, François Legault a indiqué qu’il y a maintenant 1859 (+ 98) décès de reliés à la pandémie au Québec. De ce nombre, 92 se retrouvent dans les résidences pour aînés. Il y a 4400 cas dans 280 de ces établissements. Pour l’ensemble du Québec, le total de cas se situe à 27 538 (+ 944). À ce jour, 1684 (+ 36) personnes sont hospitalisées, dont 214 (- 8 ) aux soins intensifs.

«Si on relâche nos efforts et que la situation ne s’améliore pas dans la région de Montréal, on n’hésitera pas une seconde à repousser l’ouverture prévue», a déclaré le premier ministre québécois. «Pour retrouver une vie plus normale, il faut que la situation soit sous contrôle. Si les gens ne respectent pas les consignes, on n’y arrivera pas et on va rester confinés. Ce n’est pas le temps de se laisser aller», ajoute-t-il en mettant l’accent sur le maintien de l’interdiction de rassemblement.

Conscient de l’inquiétude que le déconfinement suscite à Montréal, François Legault a rappelé que l’ouverture des commerces est prévue pour le 11 mai et le 19 mai pour les écoles. «Le go va être donné seulement si toutes les conditions sont remplies avant ces dates-là», souligne-t-il.

Par ailleurs, le chef d’État continue d’inviter les personnes volontaires à se joindre au réseau de la santé. «Je veux dire aux infirmières qu’on comprend que vous allez devoir prendre des vacances bien méritées, c’est juste que l’on travaille ensemble pour la suite des choses», dit-il.

De son côté, Horacio Arruda s’est dit d’accord avec l’évaluation d’un déconfinement pour les 70 ans et plus qui sont en bonne santé dans les zones «froides», les endroits où il y a moins de cas de la COVID-19. Il est cependant trop tôt pour le faire.

Le directeur national de la santé publique a également précisé que plus de 14000 tests par jour s’effectueront la semaine prochaine. Un dépistage massif qui est une condition à la réussite du déconfinement.

Cas par région

01 – Bas-Saint-Laurent 35 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 279 03 – Capitale-Nationale 835 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec 1 239 05 – Estrie 839 06 – Montréal 13 324 07 – Outaouais 274 08 – Abitibi-Témiscamingue 150 09 – Côte-Nord 113 10 – Nord-du-Québec 7 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 167 12 – Chaudière-Appalaches 387 13 – Laval 3 163 14 – Lanaudière 2 187 15 – Laurentides 1 283 16 – Montérégie 3 230 17 – Nunavik 16 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 8 Hors Québec 1 Région à déterminer 1 Total 27 538

Nombre de décès par région