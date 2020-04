CHSLD : «Il faut éteindre le feu» – François Legault

François Legault reconnaît que la situation demeure difficile dans les CHSLD en raison du manque de main-d’oeuvre. Il a profité de son point de presse du 24 avril pour inviter les personnes qui sont disponibles à temps plein, qualifiées ou non, à s’inscrire au site web Je contribue.

Payés à titre d’aide de service, les travailleurs recevront un salaire horaire de 21,28$.

D’entrée de jeu, il a cependant précisé que le Québec n’est pas le seul endroit dans le monde à vivre cette problématique. Il a cité en exemple l’Espagne, l’Italie, la France et les États-Unis. «Ça n’excuse pas la situation dans les CHSLD», souligne le premier ministre en ajoutant qu’il en tire «une grande leçon» et qu’il n’exclut pas que le gouvernement prenne le contrôle des CHSLD privés dans l’avenir.

«Ce qu’on vit dans nos CHSLD reste notre urgence nationale, mais on doit aussi préparer tout le Québec pour la suite. On doit se préparer à une réouverture graduelle en restant très vigilants et très disciplinés», déclare François Legault. «Si on met de côté les CHSLD, la situation est sous contrôle… On a besoin que le Québec renaisse», dit-il. Tout en reconnaissant qu’il y a des risques reliés au déconfinement, on doit tenir compte de ses conséquences sur la santé mentale ajoute le premier ministre du Québec.

Dans cette optique de déconfinement, Québec recommandera fortement de porter un masque en public quand la distance de 2 mètres entre les individus est impossible à respecter.

Il y a maintenant 1340 décès de reliés à la pandémie (+ 97) au Québec. Le total de cas est 22616 (+ 778). À ce jour, 1460 (+ 49) personnes sont hospitalisées, dont 227 (+ 20) aux soins intensifs.

Cas par région

01 – Bas-Saint-Laurent 34 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 261 03 – Capitale-Nationale 682 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec 1 111 05 – Estrie 803 06 – Montréal 10 897 07 – Outaouais 236 08 – Abitibi-Témiscamingue 149 09 – Côte-Nord 112 10 – Nord-du-Québec 7 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 152 12 – Chaudière-Appalaches 355 13 – Laval 2 482 14 – Lanaudière 1 645 15 – Laurentides 1 005 16 – Montérégie 2 666 17 – Nunavik 14 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 5 Hors Québec 0 Région à déterminer 0 Total 22 616

Nombre de décès par région