CHSLD: des plats végétariens à l’honneur du Dîner des chefs

Plus de 160 résidents et proches des 11 centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de la région ont pris part au Dîner des chefs, le 15 novembre. L’objectif : offrir aux résidents du plaisir à table.

«Nous souhaitons que nos résidents soient heureux dans leur milieu de vie et cela passe notamment par une alimentation nutritive, saine et variée, tout en tenant compte des besoins qu’ils expriment. C’est pourquoi nous nous adaptons en proposant de nouveaux plats», explique Mme Isabelle Hébert, coordonnatrice des activités alimentaires et membre du comité organisateur du Dîner des chefs.

Les résidents et leurs accompagnateurs ont ainsi pu déguster et évaluer 11 recettes, autant des entrées, des plats principaux que des desserts. Six chefs ont usé de créativité pour concocter les recettes.

Les plats étaient inspirés du nouveau Guide alimentaire canadien, de sorte que les protéines d’origine végétale étaient à l’honneur. Pain de lentilles, tofu parmigiana et tourtière à l’avoine étaient, entre autres, au menu.

À la suite du décompte des évaluations des participants, les plats les plus populaires seront progressivement intégrés au menu régulier des centres d’hébergement de Trois-Rivières, Bécancour–Nicolet-Yamaska et Maskinongé.