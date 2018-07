Chronique hebdomadaire: une fiche positive à la mi-saison

BASEBALL. Les Aigles de Trois-Rivières ont connu toute une séquence la semaine dernière, arrachant hui victoires en neuf sorties, de quoi ravir le directeur général René Martin.

La seule défaite de cette séquence s’est soldée par la marque de 1-0 contre les Capitales de Québec.

«La semaine passée, je disais que j’étais déçu des performances de l’équipe au début du mois, mais là, je suis très très content de la dernière semaine. Le match qu’on a perdu, on l’a perdu de peu. On a un club qui veut gagner et les gars sont bien intentionnés. Il y avait eu des erreurs de concentration qui avaient été coûteuses dans les semaines précédentes et ça s’est replacé», commente René Martin en rappelant que les joueurs n’ont pas eu de jour de congé durant cette séquence.

Les joueurs ont pu bénéficier d’une journée de repos lundi (16 juillet), ce qui devrait permettre de soigner quelques petits bobos. Aucune blessure majeure à signaler, affirme le directeur général.

On en est maintenant à la mi-saison et les Aigles sont quatre matchs au-dessus de .500, trônant au troisième échelon de la ligue Can-Am derrière les Miners de Sussex et les Capitales de Québec.

«C’est notre meilleur début de saison depuis le début. C’est aussi relié au recrutement de TJ l’hiver dernier. On se faisait parfois critiquer de ne pas reprendre un joueur parce qu’on voulait changer le visage de l’équipe. Là, on montre qu’on ne s’est pas trompé», soutient-il.

«Maintenant, l’important sera de ne pas connaître de longues séquences de défaites, ajoute René Martin. Une saison, c’est 102 matchs. C’est un marathon. Il ne faut pas paniquer avec quelques mauvais matchs. Tous les clubs connaissent de mauvaises séquences dans une saison.»

Reste à voir si les Aigles de Trois-Rivières seront opportunistes et tireront le maximum de la prochaine semaine, alors que les hommes de TJ Stanton affronteront les Jackals du New Jersey et les Champions d’Ottawa. Ces deux formations connaissent actuellement une séquence plus difficile.

«Les derniers matchs contre Ottawa ont bien adonnés, car les Champions ont mal joué et les gars ont su en profiter, mais il ne faudra pas les prendre à la légère la prochaine fois. Quant à New Jersey, c’est une équipe qui a des hauts et des bas. Quand ils sont dans une bonne période, ils sont très forts», souligne René Martin.

Les Aigles reviendront au stade Stéréo + à compter du 23 juillet.

Circuits: Brennan fracasse le record d’équipe

C’est lors du match de samedi dernier (14 juillet) que Taylor Brennan a claqué son 20e circuit de la saison, ce qui lui a permis de battre le record d’équipe qui était de 19, établi par Steve Brown en 2013.

«Il est incroyable! Il a battu le record de saison…et on n’est qu’à la moitié de la saison! Beaucoup de gens considèrent qu’on devrait le commercialiser davantage. Il donne des cliniques de baseball, s’implique auprès du junior… Brennan est spectaculaire au bâton, il est bon en défensive et c’est une vedette de la ligue», lance le DG des Aigles.

Le record de la ligue est de 35 circuits en une saison est atteignable pour Brennan, considérant qu’il reste encore 50 matchs à l’horaire.

Walby libéré

Le releveur Philip Walby a été libéré de l’équipe, samedi, en raison d’un manquement au code d’éthique et des valeurs des Aigles de Trois-Rivières.

L’athlète de 25 ans a maintenu une moyenne de points mérités de 3.47 en 23 manches et un tiers de travail, retiré 17 frappeurs sur trois prises et accordé 15 buts sur balles. Il était à sa première saison dans la cité de Laviolette.

«Ce qu’il a fait, ça ne se faisait pas. Ça nous est peut-être arrivé une autre fois de libérer un joueur qui avait adopté un comportement allant à l’encontre du code d’éthique. Là, par contre, Walby avait de bonnes statistiques. La nouvelle a été annoncée aux gars avant le match de samedi. Je pense qu’ils ont respecté cette décision considérant qu’ils ont bien joué les matchs de samedi et dimanche», conclut René Martin.