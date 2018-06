Chronique hebdomadaire: Une semaine en deux temps pour les Aigles

CAN-AM. Les Aigles de Trois-Rivières ont remporté deux matchs face à Salina, avant d’échapper la série face aux Jackals du New Jersey. Maintenant, un bon test attend les hommes de TJ Stanton à Québec avant d’affronter une équipe – piège – le week-end prochain.

Pour le moment, il n’y a pas d’inquiétude à avoir du côté de Trois-Rivières.

«On a joué pour .500 cette semaine. C’est correct, mais il aurait fallu battre New Jersey. Le problème, c’est que c’est la meilleure équipe de la ligue depuis deux semaines. Ils ne perdent pas souvent! On ne s’inquiète pas encore, car on est à .500», lance René Martin, directeur général des Aigles.

«On connaît nos faiblesses et on sait ce qu’il faut améliorer. Maintenant, il faut le faire! On manque de constance de la part de nos partants. Présentement, les gars lancent un bon match, et ensuite un mauvais. Un bon, un mauvais, un bon et un mauvais, ça fait en sorte que tu joues pour .500.»

Les Aigles seront du côté de Québec mardi, mercredi et jeudi, avant de recevoir la visite de la République dominicaine le week-end prochain. Présentement, la formation itinérante a perdu ses neuf affrontements.

«Nous avons une excellente défensive, une bonne attaque et on s’est amélioré en relève. Alors il faut que les partants retrouvent la constance et donnent six ou sept bonnes manches à TJ (Stanton). Dans la Ligue Can-Am, en six ou sept bonnes manches, tu peux accorder trois ou quatre points maximum. Au baseball, le lanceur partant change toute la «game», que ce soit pour ton équipe ou contre ton équipe», ajoute M. Martin.

«Les équipes américaines viennent de balayer la République. C’est certain que cette série-là peut devenir un piège. Il va falloir les balayer nous aussi, sinon au moins gagner la série. On va avoir un bon test à Québec, mais on les a battus à Québec et nous les avons battus ensuite deux fois à Trois-Rivières. On sait que nous sommes de «tailles» avec eux!»

La formation québécoise occupe le deuxième rang du classement général avec 18 gains contre 11 revers. Les Miners de Sussex dominent la ligue avec 20 victoires et 10 défaites pendant que les Aigles sont à égalité au 4e rang.