Chronique Hebdomadaire: René Martin heureux du début de saison des Aigles

ENTREVUE. Les Aigles de Trois-Rivières connaissent un très bon début de saison avec 6 gains en 9 affrontements. Ils viennent de balayer les Boulders de Rockland, à Trois-Rivières, pour s’emparer de la première place au classement général.

Nul doute que les performances de l’équipe font plaisir aux membres de la direction. Mais s’attendaient-ils à un tel début de saison?

«Pas vraiment, car on voulait neuf victoires et aucune défaite», lance à la blague René Martin, directeur général des Aigles. «C’est certain que nous sommes très contents. Le résultat est important, mais c’est surtout la façon de faire qui est impressionnante. Les gars sont appliqués depuis le début du camp et ils ont du fun. Ils sont venus à Trois-Rivières pour jouer au baseball et ils travaillent fort.»

Monsieur Martin comprend déjà ce que voulait dire l’entraîneur-chef TJ Stanton.

«Il avait dit qu’on avait une équipe de batailleurs et il avait dit que nous aurions de bons frappeurs. Et on le voit depuis le début de la saison! Je suis surpris aussi de voir qu’un gars comme Sam Dexter (moyenne au bâton de .400), une recrue, est le deuxième meilleur frappeur de la ligue à l’heure actuelle», confie-t-il.

«Je suis aussi impressionné par la performance de nos lanceurs. Tout ça en sachant qu’il nous manque notre meilleur lanceur en Yender Caramo et un de nos meilleurs frappeurs en Alberth Martinez. Les deux devraient faire leur entrée lundi prochain, le 4 juin.»

Déjà deux programmes doubles

Les Aigles disputeront, demain, un deuxième programme double prévu à l’horaire, de nouveau face aux Miners de Sussex.

«Sans avoir de problème de température, nous aurons déjà deux programmes doubles de joués. C’est très problématique pour les lanceurs, car ça vient diminuer la période de repos entre les matchs», explique-t-il.

«La performance de Matthew (Rusch) hier est un bonus pour nous, en plus d’avoir donné un répit aux partants. Nous aurons congé jeudi et lundi prochain également. Ça va venir donner un bon repos aux bras de nos lanceurs.»

En plus des Miners de Sussex (6v-4d), les Aigles disputeront trois matchs à Québec (6v-4d) le week-end prochain.

«On est vraiment content d’être 6v-3d, surtout qu’on disputait nos six premiers matchs sur la route. On n’a pas remporté le championnat, mais ça laisse présager une belle saison», ajoute M. Martin.

«On termine la semaine face aux Capitales. Chaque année, on dirait que nous pourrions être compétitifs contre eux, mais on dirait que nous avons un blocage psychologique. Souvent, on a l’avance et on l’échappe en fin de match. Ça devient frustrant! Maintenant, ça pourrait être différent avec notre équipe de batailleurs. Je vois beaucoup de choses en ce début de saison que je ne voyais pas dans le passé», conclut-il.

Les Aigles amorcent une série de quatre matchs en trois jours, ce soir, en recevant les Miners de Sussex. Le week-end prochain, ils seront du côté de Québec pour y disputer trois rencontres.