Chronique hebdomadaire: René Martin confirme les débuts de Caramo et Martinez

ENTREVUE. Les Aigles de Trois-Rivières amorceront la semaine en sol new-yorkais face aux Boulders de Rockland. Troisième au classement général avec un dossier de 9 gains et 7 échecs, les hommes de TJ Stanton viennent de diviser une série de 4 matchs face aux Miners de Sussex, et de perdre 2 des 3 affrontements face aux Capitales, à Québec.

Le directeur général des Aigles, René Martin, est d’abord revenu sur la performance des siens la semaine dernière.

«On affrontait les deux meilleurs clubs du circuit. D’abord, ce fut très égal face aux Miners qui ont deux des cinq meilleurs lanceurs partants de la Ligue Can-Am. On était bien content de diviser! On avait ouvert la saison là-bas et on aurait pu remporter les trois victoires. À Trois-Rivières, ils ont gagné deux matchs sans appel où leurs lanceurs étaient dominants. Mais bon, nous sommes 3v-4d contre les Miners et on devrait être au moins 4v-3d», lance-t-il d’emblée.

«Ce week-end, nous étions à Québec. On parle de la formation qui a le meilleur personnel de lanceurs partants, dans le sens où ils peuvent tous gagner un match à eux seuls. Ils sont très forts en fin de match également. Nous avons récolté une grosse victoire samedi face à Karl Gélinas. Nous étions dans le coup lors des trois matchs.»

Deux vétérans feront leur entrée chez les Aigles cette semaine.

«Demain, nous assisterons au premier départ du vétéran Yender Caramo (https://www.lhebdojournal.com/lanceur-dimpact-se-joint-a-rotation-aigles/). Bon, il n’a pas eu le même camp d’entraînement que les autres et il n’a fait que des séances de «bullpen» et de manches simulées. Ça va peut-être lui prendre quelques départs avant de retrouver la forme. Vendredi, nous pourrons compter sur un excellent frappeur, car Alberth Martinez (https://www.lhebdojournal.com/aigles-convainquent-voltigeur-dexperience/) fera ses débuts», confirme M. Martin.

«Nous sommes allés à la guerre sans ces deux vétérans, en plus que Kramer Sneed n’a pas affronté les Capitales. Si on m’avait demandé notre fiche souhaitée en début de saison, sans Martinez et Caramo, on aurait été content de jouer .500 alors c’est encore mieux de se retrouver à 9 victoires et 7 défaites. Ça peut laisser entrevoir de belles choses et beaucoup d’optimistes pour la saison.»

Les Aigles amorceront une série de trois rencontres demain, à Rockland. Ensuite, ils recevront la visite des Capitales de Québec pour une série de trois matchs.

«Ce ne sera pas évident à Rockland, surtout qu’ils ont été balayés par nous il y a deux semaines, et ensuite balayés par Québec. Si on peut aller chercher deux grosses victoires, ce serait parfait!», explique le directeur général.

«Le week-end prochain, on reçoit Québec alors ce serait intéressant de leur rendre l’appareil en remportant la série. Nous avons hâte, car la vraie saison commence! Dans le sens où, oui, il a fait beau en mai, mais les gens avaient encore la tête aux séries éliminatoires et à la finale de la Coupe Stanley. Là, tout le monde va pouvoir passer en mode baseball», conclut-il.